Doświadczenie życiowe pacjenta niezbędne w leczeniu cukrzycy typu 2

Zespół naukowców z Carnegie Mellon University odkrył, że wiek odgrywa kluczową rolę w samopoczuciu osób z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 2, a młodsi pacjenci są bardziej podatni na stres psychiczny, co prowadzi do gorszych wyników zdrowotnych.

„Odkryliśmy, że możemy ocenić początkowy stres pacjenta i przewidzieć, jak sobie poradzi sześć miesięcy później” – powiedział Vicki Helgeson, profesor psychologii w CMU Dietrich College of Humanities and Social Sciences i jeden z autorów artykułu. Wyniki są dostępne w czasopiśmie Journal of Behavioural Medicine.

Dlaczego diagnoza przytłacza?

Po zdiagnozowaniu wielu pacjentów doświadcza stresu, gdy modyfikują swój styl życia, dostosowując dietę, kontrolę wagi, leki i ćwiczenia, które mogą być czasochłonne, skomplikowane i kosztowne. Starsi pacjenci mogą znaleźć większe wsparcie ze strony grupy rówieśniczej. Badanie sugeruje również, że starsi dorośli mogą wykorzystać wcześniejsze doświadczenia, aby zastosować strategie regulacji emocji tak, aby złagodzić stres związany z zarządzaniem chorobą.

