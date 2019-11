Usuwanie uszkodzonych komórek leczy naczynia krwionośne w cukrzycy?

Badania opublikowane w Experimental Physiology pokazują, że przyspieszenie jednego z systemów usuwania odpadów w organizmie, zwanego autofagią, pomaga leczyć naczynia krwionośne osób z cukrzycą.

Czytaj także:

Doświadczenie życiowe pacjenta niezbędne w leczeniu cukrzycy typu 2

Powikłania naczyniowe cukrzycy

Powikłania związane z naczyniami krwionośnymi (znane jako powikłania naczyniowe) są głównymi czynnikami ryzyka zachorowalności i śmiertelności u pacjentów z cukrzycą. Powikłania te dzielą się na mikronaczyniowe (uszkodzenie małych naczyń krwionośnych) i makronaczyniowe (uszkodzenie większych naczyń krwionośnych).

Powikłania mikronaczyniowe obejmują uszkodzenie oczu, które może prowadzić do ślepoty, a także uszkodzenia nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek oraz uszkodzenia nerwów nerwów prowadzących do impotencji i zaburzeń stopy cukrzycowej (które prowadzą do amputacji).

Autofagia jest sposobem organizmu na oczyszczanie uszkodzonych komórek w celu regeneracji nowszych, zdrowszych komórek. Zgłaszano, że upośledzona autofagia bierze udział w cukrzycy typu 2, ale badacze nie byli pewni, dlaczego.

Czytaj także:

Powikłania naczyniowe w cukrzycy najbardziej dotkliwe dla kobiet

Badanie – na razie na myszach

To badanie, przeprowadzone przez naukowców z Yonsei University College of Medicine, jako pierwsze wykazało ochronną rolę stymulacji autofagii w dysfunkcji naczyniowej cukrzycy typu 2. Naukowcy wykorzystali myszy o podobnych cechach, jakie wykazuje ludzka cukrzyca typu 2 i zmierzyli średnicę małych tętnic, co wskazuje na to, jak zdrowe są tętnice.

Soo-Kyoung Choi, pierwszy autor badania, powiedział: „Jesteśmy podekscytowani tymi wynikami, ponieważ nasze badanie sugeruje, że celowanie w autofagię może być potencjalnym strzałem w dziesiątkę w leczeniu problemów naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2”.

Czytaj także:

Jak odzyskać kontrolę nad cukrzycą?