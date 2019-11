Wkrótce Wampiriada, czyli zbiórka krwi na Uniwersytecie Ekonomicznym

Zwrócenie uwagi na deficyty krwi przeznaczonej do transfuzji oraz krzewienie wśród młodych ludzi świadomości, że oddając krew można uratować komuś życie – to niektóre z celów Wampiriady, czyli zbiórki krwi organizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Najbliższa edycja Wampiriady rozpocznie się we wtorek i potrwa trzy dni. Impreza organizowana jest na Uniwersytecie Ekonomicznym trzy razy w roku, w zimie, lecie i jesienią – powiedziała PAP Karolina Iglewska z Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Motywem przewodnim jesiennej edycji jest hasło „blask neonów w Tokio”. „Tokio to wielkie miasto, w którym jest wiele neonów. Neony oddają swoje światło miastu, które nocą dzięki temu żyje; tak jak my oddajemy krew, dzięki której mogą żyć inni” – tłumaczyła Iglewska. Organizatorzy akcji podkreślają, że celem Wampiriady jest zwrócenie uwagi na deficyty krwi przeznaczonej do transfuzji oraz krzewienie wśród młodych ludzi świadomości, że oddając krew można uratować komuś życie. „W trakcie poprzednich edycji chęć oddania krwi zgłaszało dziennie około 140 osób” – powiedziała Iglewska, zaznaczając, że nie wszyscy są kwalifikowani jako dawcy. Wśród czynników dyskwalifikujących potencjalnych dawców są choroby zakaźne, podróże do państw zagrożonych malarią, różnego rodzaju zabiegi medyczne czy wykonany niedawno tatuaż. Przed oddaniem krwi obowiązuje określona dieta, nie należy zażywać leków przeciwbólowych oraz pić alkoholu – podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia. Wampiriadę organizuje Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.(PAP) autor: Piotr Doczekalski

