Kożuchowska o chorobie Hashimoto: Przychodzi moment, w którym trzeba się sobą zaopiekować

Małgorzata Kożuchowska 5 lat temu została mamą. Aktorka opowiedziała o pewnych niespodziankach, które sprezentowało jej macierzyństwo. Opowiedziała m.in. o tym, że nie była przygotowana na to, jak jej ciało będzie wyglądało w dniu wyjścia ze szpitala po porodzie. Podkreśliła też, że w macierzyństwie istnieją pewne tematy, o których niechętnie się mówi.

Kożuchowska wyznała także, że pojawienie się dziecka na świecie było także momentem, w którym postanowiła bardziej zadbać o siebie i swoje zdrowie. Aktorka dopiero niedawno powiedziała, że zmaga się z chorobą Hashimoto.

Choroba Hashimoto to przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, zwane też przewlekłym limfocytowym zapaleniem tarczycy. Choroba Hashimoto jest główną przyczyną niedoczynności tarczycy. Chociaż diagnozuje się ją głównie u kobiet, mężczyźni również mogą zmagać się z tą chorobą. Choroba Hashimoto została po raz pierwszy opisana przez japońskiego lekarza – Hakaru Hashimoto. Tarczyca jest odpowiedzialna za produkcję bardzo ważnych hormonów, regulujących pracę całego organizmu. Zaatakowana, spowalnia lub zatrzymuje wytwarzanie niezbędnych hormonów. Mechanizm występowania choroby Hashimoto nie jest do końca znany. Wiadomo, że układ immunologiczny chorego atakuje własną tarczycę, co prowadzi do stanu zapalnego i zaburzenia pracy gruczołu. W normalnych warunkach układ odpornościowy powinien chronić organizm, jednak w przypadku chorób z autoagresji przeciwciała atakują własne, zdrowe tkanki. Nieleczona choroba Hashimoto skutkuje zniszczeniem tarczycy. Do czynników ryzyka zalicza się m.in. występowanie chorób tarczycy w rodzinie, osłabienie układu odpornościowego (np. w wyniku długotrwałego stresu), cukrzycę typu 1.

Choroba Hashimoto – objawy

Na początku choroba Hashimoto rozwija się bardzo powoli, a jej objawy łatwo zbagatelizować. Zaniepokoić powinno ciągłe uczucie zimna, wahania nastroju i stany depresyjne, zaburzenia miesiączkowania, szorstka i sucha skóra, problemy z pamięcią, podatność na infekcje, niekontrolowany przyrost masy ciała, chroniczne zmęczenie, problemy z zajściem w ciążę. Z biegiem czasu obniżona ilość hormonów nasila objawy. Najczęściej dopiero wtedy chory trafia do lekarza. W przypadku kobiet diagnoza jest stawiana szybciej, ponieważ zaburzenia miesiączkowania i problemy z zajściem w ciążę są wskazaniem do przeprowadzenia badań hormonalnych (w tym hormonów tarczycy). W przypadku choroby Hashimoto leki na ogół należy przyjmować już do końca życia – z czasem można zmniejszyć dawki lub odstawić leki w wyniku zmniejszonej produkcji niszczycielskich przeciwciał. Chorzy przyjmują syntetyczne hormony tarczycy, tzw. lewotyroksynę. Ponadto w leczeniu Hashimoto ogromne znaczenie ma dieta. Dzięki tym dwóm elementom, pacjenci, mimo poważnej choroby, mogą cieszyć się dobrym zdrowiem.

