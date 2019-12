Jego płuca miały być wykorzystane do przeszczepu. Lekarze pokazali, do czego prowadzi palenie

Do tego, jak fatalny wpływ na zdrowie ma palenie papierosów, nie trzeba nikogo przekonywać. Teoria to jedno, a jak to wygląda w praktyce? Płuca tego 52-letniego mężczyzny mogą być dla niektórych przerażającym widokiem.

Przeszczepianie narządów jest nadzieją dla wielu chorych – na ogół operacje te ratują życie. Jednak nie wszystkie narządy nadają się do przeszczepu i nie chodzi tu o brak zgodności, a o stan w jakim się znajdują. Tak było w przypadku, gdy lekarze ze szpitala Wuxi w Jiangsu w Chinach otworzyli klatkę piersiową zmarłego pacjenta, który był nałogowym palaczem. Zamiast różowej tkanki ich oczom ukazały się płuca w kolorze węgla drzewnego. Płuca palacza U mężczyzny stwierdzono śmierć mózgu i planowano wykorzystać jego narządy do przeszczepu. Wstępne testy wskaźnika natlenienia były w porządku, ale kiedy pobrali organy, zdali sobie sprawę, że nie będą mogli wykorzystać płuc mężczyzny. „Nasz zespół postanowił odrzucić te płuca do przeszczepu. Jeśli jesteś palaczem, twoje płuca mogą nie zostać zaakceptowane, nawet jeśli zdecydujesz się je przekazać po śmierci. Spójrz na te płuca: czy nadal masz odwagę palić?” – pyta retorycznie dr Chen, chirurg transplantolog. Papierosy produkują chemikalia odpowiedzialne za co najmniej 15 różnych rodzajów raka. Palenie regularnie powoduje około 70 procent wszystkich przypadków raka płuc, który ma najwyższą liczbę zgonów spośród wszystkich postaci raka. Czytaj także:

