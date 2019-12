ABM: Trwają prace nad projektem ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych

Prace toczą się w ramach realizacji przyjętego we wrześniu br. Programu Rozwoju Badań Klinicznych przygotowanego przez Agencję Badań Medycznych.

„Mamy bardzo konkretną i jasną deklarację ministra zdrowia, że z początkiem przyszłego roku, kiedy przedłożymy projekt, ustawa trafi do parlamentu i mamy nadzieję w krótkim czasie zacznie obowiązywać, dostosowując nas do prawodawstwa europejskiego i rozwiązując problemy organizacyjne” – powiedział Sierpiński.

Zmiany, jak wyjaśnił, mają doprowadzić do tego, aby rynek stał się przyjazny nie tylko polskim pacjentom, którzy mogą korzystać z badań klinicznych, ale również zagranicznym inwestorom, którzy zechcą skierować pieniądze do polskiego rynku biotechnologii, powodując postęp w zakresie innowacji.

„W Polsce prowadzonych było ok. 400 badań, teraz jest ich trochę więcej. Zajmujemy siódme miejsce w Europie, więc można by powiedzieć, że nie jest źle. Ale jeżeli spojrzymy, ile pacjentów bierze udział w tych badaniach, to te liczby przestają być porażające. Rekrutacje do poszczególnych badań jest relatywnie mała. Z terapii mogłoby korzystać więcej osób” – ocenił.

„W tej chwili mamy w Polsce 2 proc. badań klinicznych niekomercyjnych. Dotychczas nie było dedykowanego strumienia finasowania dla tych działań, więc tych badań było bardzo mało. W Europie Zachodniej poziom ten wynosi 20, 30 proc., do 40 proc”. – dodał.

Przyszłoroczne plany ABM obejmują nie tylko zmianę prawa, ale również m.in. konkursy. Wśród nich np. konkurs na działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie niekomercyjnych badań klinicznych, w zakresie m.in. wyrobów medycznych, na który Agencja planuje przeznaczyć 200 mln zł. ABM planuje także przekazanie pieniędzy na konkurs dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w onkologii, na który zaplanowano 10 mln zł.

Sierpiński zapowiada, że ABM planuje stworzenie sieci ośrodków badawczych w Polsce i ich integrację z sieciami międzynarodowymi. W nowym roku ABM zamierza ogłosić konkurs na wsparcie tworzenia i rozwoju centrów wsparcia badań klinicznych, na który przeznaczone ma być 100 mln zł, w tym 21 mln w 2020 r. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

