Pierwsze objawy mukowiscydozy, których nie wolno ignorować

Choroby genetyczne, do których zaliczana jest mukowiscydoza to schorzenia przewlekłe i nieuleczalne. Ich objawy mogą pojawić się tuż po urodzeniu lub nieco później, co powoduje, że postawienie prawidłowej diagnozy jest znacznie utrudnione. W przypadku mukowiscydozy pierwsze objawy choroby dotyczą przede wszystkim układu oddechowego oraz trzustki.

Co to jest mukowiscydoza?

Mukowiscydoza powodowana jest przez mutację genu CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator). Jeżeli tylko jeden z rodziców posiada nieprawidłowy gen i jest nosicielem choroby, to dziecko także się nim staje. Choroba występuje wówczas, gdy oboje rodziców posiadają nieprawidłowy gen.

W przypadku mukowiscydozy mamy do czynienia z chorobą ogólnoustrojową, jednak większość osób kojarzy ją przede wszystkim z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu oddechowego, bo to z nimi związane są pierwsze objawy (występują w przypadku ponad 90% chorych). Niestety, schorzenie to, oprócz destrukcyjnego wpływu na układ oddechowy, zaburza także pracę trzustki (objawy dotyczące wyprowadzania enzymów trawiennych z trzustki występują u około 70% chorych) oraz wpływa na funkcjonowanie układu rozrodczego, prowadząc do bezpłodności.

Mukowiscydoza – objawy

Pierwszym objawem mukowiscydozy są zaburzenia w funkcjonowaniu zlokalizowanych w ciele człowieka gruczołów wydzielniczych, które produkują zbyt gęsty i obfity śluz. Są one dość łatwe do zdiagnozowania przez doświadczonego pediatrę już w pierwszych dobach życia dziecka – sygnałem alarmującym, że noworodek może być chory na mukowiscydozę, jest m.in.:

późne oddanie smółki, czyli pierwszego stolca po narodzinach – u zdrowych dzieci smółka wydalana jest do 48 godzin po porodzie;



powolne przybieranie na wadze pomimo odpowiedniego karmienia oraz apetytu malucha;



przedłużająca się żółtaczka poporodowa, która nie jest związana z przedwczesnym porodem.

U chorych noworodków szybko mogą pojawić się zapalenie płuc lub zapalenie oskrzeli oraz inne choroby o podłożu bakteryjnym, które powodowane są namnażającymi się w nadmiernie wydzielanym nie tylko w drogach oddechowych śluzie. Częste problemy z układem oddechowym, które powodowane są zalegająca wydzieliną, towarzyszą chorym na mukowiscydozę na każdym etapie ich życia i prowadzą do nawracających, ostrych stanów zapalnych oskrzeli oraz płuc, mokrego kaszlu, a także stopniowego wyniszczenia płuc. Częstym objawem mukowiscydozy są też chorzenia zatok, jednak pojawiają się one przede wszystkim u nieco starszych pacjentów; przewlekłemu zapaleniu zatok mogą też towarzyszyć polipy w nosie.

Kolejnym objawem mukowiscydozy, który mogą zaobserwować rodzice kilkumiesięcznych noworodków i małych dzieci, jest nietypowy wygląd wydalanego stolca. Kupki chorego dziecka mają wyjątkowo intensywny zapach i mogą być bardzo obfite. Niepokojący jest też ich kolor i konsystencja – bardzo jasna barwa stolca oraz stałe występowanie w nim niestrawionych resztek pokarmowych; w przypadku dzieci chorych na mukowiscydozę, które załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne do toalety, można zaobserwować, że stolec pływa na wodzie i jest trudny do spłukania.

Dzieci, u których występuje mukowiscydoza, bardzo wolno przybierają na wadze i wolniej rosną, choć mają dobry apetyt i spożywają odpowiednie porcje pokarmów. Często też obserwuje się u nich spowolniony rozwój fizyczny oraz przewlekłe zmęczenie i niechęć do wysiłku fizycznego. Charakterystycznym objawem mukowiscydozy jest też wyjątkowo słony pot, który wydzielany jest w nadmiarze, co prowadzi do częstych zaburzeń gospodarki elektrolitowej i występowania objawów odwodnienia.

