Jak nosić świąteczne zakupy, żeby nie rozbolał kręgosłup? Fizjoterapeuta wyjaśnia

Nadchodzą święta, a wraz z nimi świąteczne zakupy. Fizjoterapeuta Łukasz Kłos pokazał, jak prawidłowo nosić ciężkie torby z jedzeniem i prezentami. Co może pomóc na bolące plecy?

Domowe sposoby na ból kręgosłupa

Delikatne masowanie obolałego lub napiętego mięśnia jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na rozluźnienie go i złagodzenie bólu. Jedno z badań wykazało, że masaż wraz z tradycyjnym leczeniem:

zmniejsza ból pleców,



poprawia funkcję pleców,



zmniejsza stosowanie leków przeciwzapalnych,



minimalizuje liczbę dni w łóżku.



Sól Epsom lub siarczan magnezu przenika przez skórę i do obolałych mięśni. Moczenie przez około 20 minut może pomóc złagodzić ból pleców, szczególnie po wysiłku. Podczas kąpieli w solance Epsom upewnij się, że woda jest ciepła. Gorąca woda może powodować puchnięcie mięśni, a zimna woda może powodować skurcze mięśni.

Większość z nas spędza dużą część dnia na siedzeniu, co może być bardziej szkodliwe, niż się wydaje. Możesz zminimalizować wpływ, utrzymując dobrą postawę. Prawidłowa postawa na krześle oznacza, że ​​wszystkie kości kręgosłupa są ułożone równo, jak stos idealnie wyrównanych bloków. Powinieneś trzymać stopy płasko na podłodze, a klawiatura komputera powinna być łatwo dostępna, abyś nie pochylał się do przodu ani nie spadał. Jest to część prawidłowej ergonomii biura.

Spanie na brzuchu może być szkodliwe dla pleców. Jeśli jest to jedyny sposób, aby zasnąć, Mayo Clinic zaleca umieszczenie poduszki pod podbrzuszem i miednicą, aby zapobiec obciążeniu kręgosłupa.

Podczas gdy ból pleców często reaguje na leczenie w domu, istnieją pewne objawy, które wymagają umówienia wizyty u lekarza. Obejmują one:

ból trwa dłużej niż sześć tygodni,



ból, który nasila się, nawet po zabiegach domowych,



ból, który budzi cię w nocy,



dodatkowy ból brzucha,



ból, któremu towarzyszy osłabienie, mrowienie lub drętwienie rąk lub nóg.

