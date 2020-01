5 sposobów na lepsze radzenie sobie z cukrzycą w nowym roku

Wraz z nadejściem nowego roku warto wdrożyć w życie następujące sposoby na przeżycie go w dobrym nastroju i jeszcze lepszym zdrowiu:

Czytaj także:

Post przerywany może pomóc złagodzić zespół metaboliczny

1. Wypróbuj jakąś nową aktywność. Czy jest coś, co chciałeś wypróbować, ale tego nie zrobiłeś? Może zacznij lekcje tańca lub dołącz do klubu fitness. Wypróbowanie czegoś nowego może być zabawne i nadać nowy rytm twojemu życiu. Będziesz czuć się dobrze, stawiając sobie wyzwanie, a korzyści zdrowotne również z czasem przyjdą.

2. Zajrzyj w głąb siebie. Trening uważności pomaga rozproszyć stres. Zwiększa to świadomość i odczuwanie chwili, a to sprzyja relaksacji. Uważność polega na byciu świadomym swoich myśli i uczuć bez oceniania ich jako dobrych lub złych. Istnieje wiele zasobów do nauki uważności, od książek i zajęć po aplikacje, które przeprowadzą cię przez ten proces i pomogą ci wyciszyć umysł.

3. Stwórz nową tradycję. Zastanów się, jakie pozytywne zmiany możesz wprowadzić w swoje życie, dzięki którym będziesz czuć się dobrze. Może idź do łóżka pół godziny wcześniej. Lub oglądaj mniej telewizji. Co powiesz na jedzenie owoców zamiast słodyczy na przekąskę? Następnie umieść przypomnienie w swoim kalendarzu i staraj się go trzymać.

4. Spróbuj nowych wzorców jedzenia. Zamiast obwiniania siebie za to, co robiłeś źle, rozważ nowe nawyki żywieniowe, takie jak oparcie większej części diety na bazie roślin. Rozważając zmianę sposobu odżywiania, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

Większość diet jest w porządku, o ile są one modyfikowane w celu zaspokojenia osobistych potrzeb. Zanim zaczniesz nową dietę, przedyskutuj ją ze specjalistą diabetologiem, który może pomóc ci spróbować różnych rzeczy w sposób bezpieczny i korzystny dla ciebie.

Będą działać tylko tak długo, jak będziesz w stanie je utrzymać, więc upewnij się, że czegokolwiek spróbujesz, jest to coś, czego możesz być pewny.

Niektóre modne diety mogą być niezdrowe, szczególnie dla osób z cukrzycą, takie jak oczyszczanie i detoksykacja, więc trzymaj się od nich z daleka.

5. Ponownie zweryfikuj swoje leki. Umów się na spotkanie z lekarzem, aby omówić wszystkie przyjmowane leki i suplementy. Być może niektóre wymagają dostosowania dawki. Być może nie potrzebujesz już niektórych z nich lub masz nowy lek, który może być dla ciebie lepszy.

Czytaj także:

Cukrzyca to koń trojański, którego często wpuszczamy do domu na własne życzenie