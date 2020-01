Co roku 5 milionów osób przechodzi rehabilitację po udarze mózgu. Pomocna jest wirtualna rzeczywistość

– Do tej pory pracowaliśmy nad urządzeniami skupiającymi się na górnych kończynach, jednak dzięki informacji zwrotnej od klientów przygotowaliśmy urządzenie do pracy nad kończynami dolnymi. Tak powstał Smart Balance, który wspomaga ponowną stabilizację i pracę nad równowagą. Wykorzystujemy taką samą koncepcję, korzystając z treści w formie gier. Wystarczy postawić stopy na podeście, aby urządzenie zaczęło rejestrować sposób chodzenia i postawę ciała, generując wizualny podgląd postępów rehabilitacji – mówi w rozmowie z agencją Newseria Innowacje podczas CES 2020 w Las Vegas Scott Kim, prezes Neofect.

Jeszcze do niedawna fizykoterapia opierała się na tradycyjnym sprzęcie i metodach, w których dużo zależało od terapeuty. Dzięki nowym technologiom fizykoterapia całkowicie się zmieniła, coraz szybciej rozwija się jej gamifikacja. Dzięki kontrolerom i czujnikom ćwiczenia stają się grą i rywalizacją z innymi pacjentami. Grywalizacja sprawdza się w niemal każdej dziedzinie – podczas szkoleń i różnych terapii – rewolucjonizuje też efekty fizykoterapii.

Firma medyczna Neofect podczas targów CES 2020 w Las Vegas zaprezentowała Neofect Smart Balance. To urządzenie rehabilitacyjne dolnej części ciała, które wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość, aby pomóc pacjentom wyzdrowieć po udarze. Oferuje 16 gier rehabilitacyjnych, które przywracają zdolność chodzenia i równowagi. Płytka elastyczna „Dance Dance Revolution” ocenia postawę i chód pacjenta, a następnie analizuje jego ruchy. Specjalne kierownice zapewniają dodatkową stabilność. Jednocześnie w miarę postępów pacjentów płytka zwiększa szybkość ruchu.

– Drugim produktem wprowadzonym w tym roku jest Neofect Connect, który służy do telerehabilitacji. Pozwala on na połączenie pomiędzy lekarzami i pacjentami, co odpowiada na kolejny problem, który odkryliśmy w Ameryce, jakim jest utrata motywacji. Osoby po udarze potrzebują impulsu, który podtrzyma ich motywację, a tu nieoceniona może okazać się pomoc lekarza czy terapeuty – przekonuje Scott Kim.

Aplikacja Neofect Connect została zaprojektowana, aby wspierać osoby po udarze mózgu w dochodzeniu do zdrowia w domu. Zaleca ćwiczenia i materiały edukacyjne na podstawie zdolności pacjenta, a poprzez cyfrowy program telezdrowia fizjoterapeuci mogą łączyć się z użytkownikami za pośrednictwem aplikacji i zdalnie prowadzić rehabilitację.

– Największą trudnością po udarze mózgu jest to, że ludzie szybko się nudzą, a w takiej sytuacji najważniejsze są wielokrotne powtórzenia. Ponieważ nie jest to uraz ortopedyczny, tylko uszkodzenie mózgu, niezbędne jest podjęcie żmudnej pracy nad przywróceniem jego funkcji, a to wymaga powtórzeń. W rezultacie wiele osób woli spędzać czas na kanapie przed telewizorem – ocenia ekspert.

Z tego powodu Neofect od lat opracowuje urządzenia do terapii dla osób po urazach neurologicznych. W ciągu ostatniej dekady na rynku pojawiły się np. rękawice Neofect Smart i Neofect Smart Board do rehabilitacji dłoni i ramion. W 2018 roku na targach CES firma zaprezentowała z kolei Neofect NeoMano, czyli robotyczną rękawicę dla osób z paraliżem, aby pomóc im poruszać rękami i chwytać przedmioty.

– W USA żyją 2–3 miliony chorych po udarze, który od zawsze stanowił jedną z głównych przyczyn śmierci. Trzeba podjąć działania, by to zmienić. Ludzie unikają rehabilitacji z różnych powodów – odległości, ubezpieczenia czy trudności społeczno-ekonomicznych. Ludzie spędzają więcej czasu w domu przed telewizorem niż na ćwiczeniach, dlatego uznaliśmy, że danie im okazji do wygodnej rehabilitacji bez wychodzenia z domu może być bardzo cenne – tłumaczy Scott Kim.

Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku udar dotyka 15 milionów ludzi na świecie. Co trzecia z tego powodu umiera, a kolejne 5 milionów jest trwale niepełnosprawnych. W USA, jak podaje Centers for Disease Control and Prevention, co 40 sekund ktoś przechodzi udar mózgu. Rehabilitację co roku przechodzi pół miliona pacjentów.

