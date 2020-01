Testowanie słuchu przez patrzenie w oczy. Nowe odkrycia naukowców

Zespół naukowców pod kierownictwem Avinasha Singha Bali z Institute of Neuroscience na University of Oregon w Eugene opracował alternatywny sposób testowania czyjegoś słuchu, który nie wymaga od nich bezpośredniej reakcji. Wyniki ich eksperymentów opublikowano w Journal of Association for Research in Otolaryngology.

Reakcja źrenic na dźwięki

Aby przetestować swoją hipotezę, naukowcy wykorzystali technologię śledzenia wzroku do zbadania 31 dorosłych osób w średnim wieku 24 lat, którzy nie mieli ubytku słuchu. Eksperci używali kamery wideo na podczerwień do monitorowania źrenic uczestników podczas standardowego testu słuchu. Test polegał na tym, że naciskali przycisk, jeśli usłyszeli dźwięki o częstotliwości odpowiednio 1, 2, 4 i 8 kiloherców (kHz).

Podczas testu uczestnicy musieli również spojrzeć na ekran komputera. Na nim pojawiła się kropka, a następnie losowe dźwięki, co uniemożliwiło uczestnikom przewidzenie, kiedy usłyszą dźwięk. Gdy uczestnicy zobaczyli kropkę zmieniającą się w znak zapytania na ekranie, musieli wskazać, czy słyszeli dźwięk, czy nie.

Źrenice wrażliwe na dźwięki

Badacze śledzili wielkość źrenic uczestników przez co najmniej 1 sekundę przed dźwiękiem i 2 sekundy później. Naukowcy wykluczyli rozszerzenie źrenic, które może wystąpić w wyniku wysiłku poznawczego, polegającego na naciskaniu przycisku na żądanie.

Okazało się, że źrenice uczestników zaczynały rozszerzać się po około 0,25 sekundy po dźwięku. Fakt, że rozszerzenie źrenicy było tak szybkie, umożliwiło badaczom dostrzeżenie i ustalenie przyczynowości. Ponieważ wyniki eksperymentów są wyjątkowo obiecujące, ta metoda może być w przyszłości wykorzystywana do badania osób, które nie mogą odpowiedzieć lub nacisnąć przycisku podczas testu słuchu.

Czytaj także:

Sondaż: co czwarty Polak nie wie, czy powinien wykonać badania profilaktyczne