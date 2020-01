Naukowcy stworzyli bandaż zmieniający kolor. Wykryje infekcję bakteryjną

Naruszenie ciągłości skóry, powstałe na skutek urazu, zabiegu czy operacji, stanowi otwarte wrota dla różnego rodzaju chorobotwórczych drobnoustrojów. Gdy dojdzie do zakażenia bakteryjnego, konieczne jest wdrożenie antybiotyków. Jednak w takich sytuacjach lekarze często przepisują je profilaktycznie, co może prowadzić do zwiększenia odporności na antybiotyki. Nowy bandaż, zmieniający kolor pod wpływem obecności bakterii, może zmniejszyć ten problem.

Bandażem w bakterie

System sygnalizacji kolorystycznej działa tak, jak można się spodziewać: kolor zielony oznacza brak bakterii lub niskie stężenie bakterii, kolor żółty oznacza bakterie wrażliwe na leki (DS) reagujące na standardowe antybiotyki (i wyzwala uwalnianie antybiotyku), a kolor czerwony oznacza lekooporność (DR) bakterie, które wymagają dodatkowej pomocy, aby je usunąć. Im intensywniejszy kolor, tym wyższe stężenie bakterii.

Testując bandaż na myszach, zespół badawczy był w stanie skutecznie leczyć zarówno zakażenia E. coli DS jak i DR przy użyciu nowej metody. W przypadku wykrycia lekooporności można zastosować intensywną wiązkę światła, aby aktywować uwalnianie wysoce reaktywnych form tlenu w celu osłabienia bakterii, czyniąc je bardziej podatnymi na antybiotyk w materiale.

Antybiotyki są uwalniane natychmiast po wykryciu infekcji, a ponieważ można również złapać oporność na antybiotyki, oznacza to, że można zastosować dodatkowe leczenie, zanim bakterie będą miały szansę zmutować i obronić się dalej.

„Wykrywanie infekcji bakteryjnych i monitorowanie oporności na leki są bardzo ważne przy wyborze opcji leczenia” – napisali naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk w Chinach w opublikowanym artykule.

