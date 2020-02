Przenośne laboratorium, które podłączasz do telefonu, może diagnozować choroby, takie jak koronawirus

Mobilne laboratorium – jak to działa?

Pacjent po prostu wkłada jednorazowy plastikowy czip laboratoryjny do ust, a następnie podłącza go do szczeliny w pudełku w celu przetestowania śliny. Urządzenie automatycznie przesyła wyniki do lekarza pacjenta za pośrednictwem niestandardowej aplikacji UC stworzonej dla niemal natychmiastowych wyników.

Profesor UC Chong Ahn i jego zespół badawczy użyli smartfona do przetestowania malarii. Ale to urządzenie może być używane do inteligentnych testów w punktach opieki pod kątem niezliczonych chorób przewlekłych lub zakaźnych lub do pomiaru hormonów związanych ze stresem. „Obecnie diagnoza w laboratorium zajmuje kilka godzin, a nawet dni, nawet gdy ludzie wykazują objawy. Choroba może się rozprzestrzeniać” – powiedział Ahn.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie „Nature Microsystems & Nanoengineering”.

Aktualne informacje na temat koronawirusa przekazane przez WHO na konferencji