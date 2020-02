Wirtualna Książeczka Zdrowia – jak z niej korzystać?

Coraz częściej leczymy się prywatnie, korzystamy z pakietów medycznych, zmieniamy miejsce zamieszkania oraz podróżujemy, co sprawia, że korzystanie z porady jedynie naszego lekarza rodzinnego jest wręcz niemożliwe. Dotyczy to nie tylko osób dorosłych, ale także studentów, którzy na kilka lat wyjeżdżają poza miejsce zamieszkania i nie mają bieżącego dostępu do swojej kartoteki medycznej. Stały dostęp do historii leczenia jest niezwykle ważny, zwłaszcza w przypadku osób przewlekle chorych, które muszą na stale monitorować swój stan zdrowia.

Aplikacje dla pacjentów – sposób na szybki dostęp do historii zdrowia

Tradycyjne kartoteki medyczne zaczynają zastępować aplikacje, dzięki którym mamy dostęp do swojej dokumentacji medycznej o każdej porze dnia i nocy za pośrednictwem smartfona lub komputera. Jest to duże ułatwienie nie tylko dla osób, które mają problem z gromadzeniem wyników badań, leczą się u kilku specjalistów lub cierpią na schorzenia przewlekłe, które wymagają stałego monitorowania stanu zdrowia i przyjmowania leków. Każdy z nas może skorzystać, instalując darmową aplikację na smartfona, która okazuje się przydatna w wielu sytuacjach.

Jedną z chętniej instalowanych aplikacji dla pacjentów jest Comarch HealthNote, która pozwala na zapisywanie ważnych informacji dotyczących zdrowia. Jest to całkowicie darmowa aplikacja, którą instaluje w swoich smartfonach coraz więcej pacjentów. Ma to związek przede wszystkim z prostotą obsługi, czytelnością zapisanych informacji oraz możliwością szybkiego udostępnienia ich lekarzowi.

Jak działa Comarch HealthNote?

Aplikacja Comarch HealthNote jest odpowiednikiem typowej książeczki zdrowia i pozwala na szybkie uporządkowanie wszystkich informacji na temat stanu zdrowia m.in. wyników badań (można je zeskanować), odczytów wykonywanych pomiarów ciśnienia tętniczego, przyjmowanych leków i ich dawkowania, przebytych zabiegów oraz szczepień, a także zaleceń lekarskich dotyczących leczenia. Wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane w chmurze, a pacjent ma do nich dostęp zawsze, gdy tego potrzebuje. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację i zainstalować ją na swoim telefonie oraz wprowadzić odpowiednie dane, które później można w szybki sposób udostępnić lekarzowi. W sytuacji, gdy lekarz także korzysta z aplikacji, może od razu udostępnić pacjentowi np. wyniki ostatnich badań. Korzystanie z aplikacji jest proste i intuicyjne, wystarczy się zalogować i postępować zgodnie ze wskazówkami aplikacji.

Dla kogo wirtualna książeczka zdrowia okaże się przydatnym rozwiązaniem?

Internetowa książeczka zdrowia jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego, kto korzysta m.in. zarówno z prywatnej, jak i państwowej służby zdrowia, ma tendencję do gubienia wyników badań lub często podróżuje i zmienia miejsce zamieszkania. W przypadku osób przewlekle chorych wirtualna książeczka zdrowia pozwala natychmiast udostępnić informacje na temat prowadzonego dotychczas leczenia nowemu specjaliście oraz ułatwia samodzielne monitorowanie stanu zdrowia i zapisywanie np. niepokojących objawów i dolegliwości, które mogą pojawić się m.in. po zmianie leczenia. Jest to też doskonałe rozwiązanie dla rodziców małych dzieci, które z reguły często chorują, kobiet ciężarnych i każdego, kto nie chce nosić ze sobą skserowanej dokumentacji medycznej, kiedy udaje się do nowego lekarza. Wirtualna książeczka zdrowia ułatwi też życie seniorów oraz ich opiekunów, którzy do lekarzy udają się z niemałą kartoteką ze względu na wiek pacjentów oraz często występujące u seniorów dolegliwości. Osoby starsze, które funkcjonują samodzielnie, także skorzystają dzięki aplikacji, bo ze względu na szwankującą pamięć, często mają problemy z zapamiętywaniem dawkowania leków, ich nazw oraz innych informacji na temat leczenia, które są kluczowe np. podczas nagłego pogorszenia stanu zdrowia i konieczności udania się do szpitala.

