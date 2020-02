Brytyjscy naukowcy rozpoczęli testowanie nowej szczepionki przeciwko koronawirusowi na myszach

Naukowcy z całego świata ścigają się, aby opracować sposób na wyeliminowanie koronawirusa. Chińska agencja informacyjna Xinhua zacytowała lokalny raport informujący, że uniwersytet w Szanghaju również wstrzyknął swoją szczepionkę myszom w niedzielę 9 lutego. Jednak cytowane były nieznane źródła, a oficjalne informacje o chińskich testach jeszcze się nie pojawiły.

Testy szczepionki w Wielkiej Brytanii

Naukowcy z Imperial College London powiedzieli, że ich ostatecznym celem jest skuteczny i bezpieczny sposób powstrzymania rozprzestrzeniania się szczepu podobnego do SARS do końca roku.

„W tej chwili właśnie podaliśmy myszom szczepionki, które wytworzyliśmy”, powiedział badacz Imperial College London Paul McKay w wywiadzie dla AFP w poniedziałek 10 lutego.

„Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy w stanie określić odpowiedź, którą możemy zobaczyć u tych myszy, w ich krwi, ich odpowiedź przeciwciał na koronawirusa”.

Jednak opracowanie szczepionki jest pracochłonnym procesem, który zwykle wymaga lat badań na zwierzętach i prób klinicznych na ludziach. Organy regulacyjne muszą następnie upewnić się, że szczepionka jest wystarczająco bezpieczna i skuteczna, aby mogła być produkowana masowo.

Imperial College London ma nadzieję, że wcześniejsze doświadczenia w kwestii wirusów przyspieszą wynalezienie szczepionki.

Znamy oficjalną nazwę koronawirusa

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że choroba wywołana koronawirusem od teraz będzie nosiła nazwę COVID-19. – Nazwa ta została wybrana, ponieważ jest łatwa do wymówienia i nieposiadająca negatywnie etykietującego odniesienia do określonego kraju lub jego mieszkańców – tłumaczył Tedros Adhanom Ghebreyesus. Szef WHO wyjaśnił, że „co” w nazwie oznacza koronę, „vi” – wirus, a „d” – disease (ang. choroba). Liczba 19 wskazuje rok pojawienia się wirusa – 2019.

Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił, że opracowywanie szczepionek i środków leczniczych to ważna część programu badań. – Zajmie to trochę czasu, ale nie jesteśmy bezbronni. Mamy realną szansę na powstrzymanie tej epidemii – zapewnił. Z informacji szefa WHO wynika, że pierwsze szczepionki mają być dostępne za około 18 miesięcy. Jednocześnie dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia przyznał, że epidemię koronawirusa należy traktować jak zjawisko podobne w skutkach do ataku terrorystycznego, ponieważ wywołuje takie same, albo nawet większe wstrząsy społeczne, polityczne oraz gospodarcze.

