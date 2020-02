Rak ucha środkowego. Które objawy powinny wzbudzić niepokój?

Nowotwór ucha środkowego może być zmianą o charakterze złośliwym lub łagodnym. W tym przypadku dominują łagodne nowotwory ucha, które nie mają tendencji do przeobrażania się w nowotwory złośliwe. Jednym z charakterystycznych objawów nowotworu ucha środkowego jest wyciek krwi lub innej wydzieliny z przewodu słuchowego. Co roku w Polsce diagnozuje się kilkadziesiąt przypadków nowotworów ucha środkowego.

Budowa ucha środkowego

Ucho środkowe to niewielka, wypełniona powietrzem przestrzeń w czaszce. Składa się ono z błony i jamy bębenkowej, kosteczek słuchowych, trąbki Eustachiusza oraz zewnętrznej powierzchni okienka owalnego. Funkcją, jaką pełni ucho środkowe jest wzmacnianie i doprowadzanie fal dźwiękowych do znajdującego się za uchem środkowym ucha wewnętrznego. Ucho środkowe pełni niezwykle ważne funkcje, dlatego zlokalizowane w jego obrębie nowotwory bezpośrednio wpływają na pojawienie się zaburzeń słuchu, a także mogą powodować dolegliwości bólowe i dyskomfort związany z uczuciem obecności ciała obcego w uchu.

Rak ucha środkowego – objawy

Objawy raka ucha środkowego są dość charakterystyczne i zwykle pojawiają się w niedługim czasie od pojawienia się nieprawidłowych komórek nowotworowych. Cechą charakterystyczną tego rodzaju nowotworu, ze względu na jego umiejscowienie, jest stosunkowo szybkie zajęcie kości oraz zlokalizowanych w obrębie głowy i szyi węzłów chłonnych. Dlatego jednym z pierwszych i wymagających szybkiej konsultacji lekarskiej objawów jest powiększenie się węzłów chłonnych oraz występowanie nawracającej gorączki i stanów podgorączkowych. Powiększone węzły chłonne z powodu choroby nowotworowej zwykle są nieruchome, twarde i niebolesne oraz zlokalizowane są jedynie po jednej stronie ciała.

Do najczęstszych objawów raka ucha środkowego zaliczmy:

ból ucha i ból szyi,



zaburzenia słuchu,



szumy uszne,



buczenie w uchu,



uczucie zatkanego ucha,



wyciek ropnej wydzieliny z ucha,



wyciek krwi z ucha,



ból ucha,



uczucie rozpierania i tętnienia w uchu,



zmiany obejmujące małżowinę uszną np. opuchlizna, stany zapalne i owrzodzenia,



zawroty głowy,



uczucie ciała obcego w uchu,



porażenie twarzy i uszkodzenie nerwu twarzowego.

Zauważając u siebie powyższe objawy, nie należy brać ich za efekt przewiania lub przeziębienia, ale trzeba od razu zgłosić się do lekarza i wykonać badania diagnostyczne, które obejmują badanie krwi, pobranie wycinka z ucha środkowego do badań histopatologicznych, a także wykonanie tomografii komputerowej. Ze względu na to, że nowotwory ucha środkowego nie dają przerzutów, ale same mogą być skutkiem namnażających się w innym obszarze ciała komórek nowotworowych, zwykle stosuje się poszerzoną diagnostykę obrazową, która ma na celu wykrycie ewentualnych ognisk nowotworowych.

Jakie nowotwory najczęściej rozwijają się w uchu środkowym?

Najczęściej diagnozowanym nowotworem ucha środkowego jest rak płaskonabłonkowy. Nieco rzadziej w obrębie ucha środkowego występuje przyzwojak. Rak płaskonabłonkowy jest zmianą złośliwą; przyzwojak należy do łagodnych zmian nowotworowych i zwykle wiąże się z pomyślnymi rokowaniami.

Zmiany o charakterze łagodnym są najczęściej diagnozowane u osób, które ukończyły 40. rok życia. Są to nowotwory osób w średnim wieku, które mogą wywodzić się zarówno z komórek ucha, jak i komórek gardła lub nosa. Czynnikiem ryzyka w tym przypadku są przede wszystkim nieleczone stany zapalne w obrębie uszu, nosa, zatok przynosowych oraz szczęk, czyli zmiany związane z próchnicą zębów. Zmiany o charakterze złośliwym są najczęściej związane z przerzutami i dotyczą osób w podeszłym wieku.

