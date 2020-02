Uważaj na rady na anonimowym forum dla pacjentów. Mogą być bardzo szkodliwe

Internet i zdrowie

Jak pokazują badania, większość społeczeństwa korzysta z Internetu w celu zdobycia wiedzy dotyczącej zdrowia. Ponadto, większość z nas ufa informacjom znalezionym w sieci. Szczególnie atrakcyjne dla wielu osób mogą być anonimowe fora dla pacjentów, które pozwalają na szczere zwierzenie się ze swojego problemu i poszukiwanie porady. Szczególnie ta forma znajduje uznanie wśród pacjentów ze wstydliwymi dolegliwościami takimi jak te pochodzące z przewodu pokarmowego. Jak się okazuje, trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do informacji, które otrzymujemy od anonimowych użytkowników.

Uwaga na anonimowe porady!

W artykule pt. „Analysis of Answers to Queries among Anonymous Users with Gastroenterological Problems on an Internet Forum”, polscy badacze (w tym wyżej podpisany) przeanalizowali ponad 2700 wątków na sekcji gastrologicznej polskiego internetowego forum dla anonimowych użytkowników. W pracy oceniano główne problemy użytkowników, a lekarze podjęli się oceny racjonalności otrzymanych odpowiedzi. Głównymi problemami użytkowników były ból brzucha (ok. 39 procent wątków), biegunka (prawie 17 procent wątków) oraz wzdęcia (prawie 13 procent wątków). Około 35 procent odpowiedzi zostało ocenionych na poprawne, 20 procent za neutralne (tj. zastosowanie się do nich nie miałoby prawdopodobnie ani pozytywnego ani negatywnego wpływu na dolegliwości), a 4,4 procent porad było szkodliwych – zastosowanie się do nich groziłoby pogorszeniem stanu zdrowia lub zignorowaniu objawu alarmowego! Pozostałe ok. 41 procent odpowiedzi nie zawierało porady. Głównym problemem dla osób doradzających było bagatelizowanie objawów, które wymagają wykluczenia poważnych chorób takich jak nowotwory. Takimi objawami alarmowymi były np.: krew w stolcu, problemy z przełykaniem, wodobrzusze, krwioplucie lub niezamierzona utrata masy ciała. Podsumowując, pamiętajmy, że porady od anonimowych osób mogą być dla nas niebezpieczne. Warto korzystać ze źródeł informacji, które są autoryzowane, to znaczy wiemy, że autorem wpisu jest osoba, posiadająca wykształcenie medyczne.

