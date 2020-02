Najnowsze dane dotyczące epidemii koronawirusa. Zmarł dyrektor szpitala w Wuhan

Władze Izraela zabroniły wjazdu do tego kraju obcokrajowcom, którzy w ciągu ostatnich 14 dni podróżowali przez Hongkong, Makao, Singapur i Tajlandię. Aryeh Deri, minister spraw wewnętrznych, przekazał, że każdy, kto nie jest obywatelem Izraela i był w tych miejscach, nie będzie mógł wjechać do tego kraju drogą morską, lądową ani powietrzną.

We wtorek 18 lutego rano dyrektor szpitala Wuchang w Wuhan zmarł z powodu koronawirusa. Liu Zhiming był neurochirurgiem i jest pierwszym dyrektorem szpitala na świecie, który zmarł w wyniku epidemii.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii ogłosił, że trwają prace nad zorganizowaniem lotu w celu powrotu do kraju obywateli, którzy znajdują się na pokładzie wycieczkowca Diamond Princess. Tymczasem japoński minister zdrowia podał, że w środę rozpocznie się ewakuacja pasażerów statku, która potrwa kilka dni. – Każdy chce już wrócić do domu. Chciałbym stworzyć takie warunki, aby mogło do tego dojść – przekazał Katsunobu Kato.

Koronawirus rozprzestrzenił się na świat od czasu wykrycia pierwszych przypadków zachorowań w środkowych Chinach w grudniu. Poza tym krajem obecnie potwierdzonych jest na świecie co najmniej 895 przypadków zachorowań z ponad 28 krajach i terytoriach poza Chinami kontynentalnymi. Około połowa z nich dotyczy ludzi znajdujących się na pokładzie wycieczkowca Diamond Princess, zadokowanego w Jokohamie.

Australia (co najmniej 15 przypadków)

Belgia (co najmniej 1 przypadek)

Kambodża (co najmniej 1 przypadek)

Kanada (co najmniej 8 przypadków)

Egipt (co najmniej 1 przypadek)

Finlandia (co najmniej 1 przypadek)

Francja (co najmniej 12 przypadków, 1 śmierć)

Niemcy (co najmniej 16 przypadków)

Hongkong (co najmniej 60 przypadków, 1 śmierć)

Indie (co najmniej 3 przypadki)

Włochy (co najmniej 3 przypadki)

Japonia (co najmniej 62 przypadki, 1 śmierć; plus 456 przypadków na statku Diamond Princess)

Makao (co najmniej 10 przypadków)

Malezja (co najmniej 22 przypadki)

Nepal (co najmniej 1 przypadek)

Filipiny (co najmniej 3 przypadki, 1 śmierć)

Rosja (co najmniej 2 przypadki)

Singapur (co najmniej 77 przypadków)

Korea Południowa (co najmniej 31 przypadków)

Hiszpania (co najmniej 2 przypadki)

Sri Lanka (co najmniej 1 przypadek)

Szwecja (co najmniej 1 przypadek)

Tajwan (co najmniej 22 przypadki, 1 śmierć)

Tajlandia (co najmniej 35 przypadków)

Zjednoczone Emiraty Arabskie (co najmniej 9 przypadków)

Zjednoczone Królestwo (co najmniej 9 przypadków)

Stany Zjednoczone (co najmniej 15 przypadków)

Wietnam (co najmniej 16 przypadków)

