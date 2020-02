Słaby sen może zwiększać ryzyko chorób serca u kobiet

Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Columbia University Irving Medical Center kobiety, które źle śpią, przejadają się i spożywają pokarm niższej jakości. Odkrycia dają nowy wgląd w to, jak niska jakość snu może zwiększać ryzyko chorób serca i otyłości, i wskazują na możliwe działania mające na celu poprawę zdrowia serca kobiet.

Poprzednie badania wykazały, że u osób, które mniej śpią, częściej występuje otyłość, cukrzyca typu 2 i choroby serca – i że związek ten można częściowo wyjaśnić dietą. Ale badania te były skoncentrowane na określonych pokarmach lub składnikach odżywczych (takich jak ryby, słodycze lub tłuszcze nasycone) lub tylko mierzono czas trwania snu, a nie jakość snu.

Nowe badanie zostało zaprojektowane w celu uzyskania bardziej kompleksowego obrazu u kobiet poprzez zbadanie związków między ogólną jakością diety a wieloma aspektami jakości snu.

Zaburzenia snu u kobiet

– Kobiety są szczególnie podatne na zaburzenia snu przez całe życie, ponieważ często biorą na siebie odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi i rodziną, a później z powodu hormonów menopauzalnych – mówi Brooke Aggarwal, adiunkt nauk medycznych na Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons i starszy autor badania.

Naukowcy przeanalizowali sen i nawyki żywieniowe zróżnicowanej etnicznie grupy 495 kobiet w wieku od 20 do 76 lat. Badanie dotyczyło jakości snu, czasu potrzebnego do zaśnięcia oraz bezsenności. Kobiety informowały również o rodzajach i ilościach produktów spożywczych, które zazwyczaj jedzą przez cały rok, umożliwiając badaczom zmierzenie ich typowych wzorców żywieniowych.

Podobnie jak w poprzednich badaniach snu i diety, badanie wykazało, że osoby o gorszej ogólnej jakości snu spożywały więcej dodanych cukrów związanych z otyłością i cukrzycą. Kobiety, które spały dłużej, spożywały więcej kalorii i przyjmowały większą ilość jedzenia. A kobiety z cięższymi objawami bezsenności spożywały więcej jedzenia i mniej nienasyconych tłuszczów niż kobiety z łagodniejszą bezsennością.

– Nasza interpretacja jest taka, że ​​kobiety o złej jakości snu mogą przejadać się podczas kolejnych posiłków i dokonywać bardziej niezdrowych wyborów żywieniowych – mówi Aggarwal.

– Niska jakość snu może prowadzić do nadmiernego spożycia pokarmu i kalorii przez stymulowanie sygnałów głodu lub tłumienie sygnałów pełności – mówi dr Faris Zuraikat, doktor habilitowany na Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons i główny autor badania. – Na odczuwanie pełności wpływa w dużej mierze waga lub objętość spożywanego jedzenia, a kobiety z bezsennością mogą spożywać większą ilość jedzenia, aby poczuć się nasycenie – tłumaczy.

– Możliwe jest jednak również, że zła dieta ma negatywny wpływ na jakość snu kobiet – dodaje Zuraikat. – Spożywanie większej ilości jedzenia może również powodować na przykład dyskomfort żołądkowo-jelitowy, utrudniając zasypianie – podkreśla.

– Biorąc pod uwagę, że zła dieta i przejadanie się mogą prowadzić do otyłości – dobrze znanego czynnika ryzyka chorób serca – przyszłe badania powinny sprawdzić, czy terapie poprawiające jakość snu mogą promować zdrowie kardiometaboliczne u kobiet – mówi Aggarwal.

