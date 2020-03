Jak ograniczenie kalorii zapobiega negatywnym skutkom starzenia się komórek

Starzenie się jest najwyższym czynnikiem ryzyka wielu chorób u ludzi, w tym raka, otępienia, cukrzycy i zespołu metabolicznego. Wykazano, że ograniczenie kalorii w modelach zwierzęcych jest jedną z najbardziej skutecznych interwencji przeciwko tym chorobom związanym z wiekiem. I chociaż naukowcy wiedzą, że poszczególne komórki przechodzą wiele zmian w miarę starzenia się organizmu, nie wiedzieli, w jaki sposób ograniczenie kalorii może wpłynąć na te zmiany.

Badana na szeroką skalę

Naukowcy porównali szczury, które zjadły o 30 procent mniej kalorii ze szczurami na normalnej diecie. Dieta zwierząt była kontrolowana w wieku od 18 miesięcy do 27 miesięcy. U ludzi byłby to w przybliżeniu odpowiednik osoby stosującej dietę niskokaloryczną w wieku od 50 do 70 lat.

Zarówno na początku, jak i na końcu diety zespół wyizolował i przeanalizował w sumie 168 703 komórek z 40 typów komórek u 56 szczurów. Komórki pochodziły z tkanek tłuszczowych, wątroby, nerek, aorty, skóry, szpiku kostnego, mózgu i mięśni. W każdej izolowanej komórce badacze wykorzystali technologię jednokomórkowego sekwencjonowania genetycznego do pomiaru poziomów aktywności genów. Przyjrzeli się także ogólnemu składowi typów komórek w obrębie dowolnej tkanki. Następnie porównali stare i młode myszy na każdej diecie.

Wiele zmian, które nastąpiły w miarę starzenia się szczurów na normalnej diecie, nie wystąpiło u szczurów na diecie ograniczonej; nawet w starszym wieku wiele tkanek i komórek zwierząt w diecie przypominało tkanki młodych szczurów. Ogólnie 57 procent zmian składu komórek związanych z wiekiem obserwowanych w tkankach szczurów na normalnej diecie nie było obecnych u szczurów na diecie o ograniczonej kaloryczności.

Długowieczność na talerzu

Niektóre komórki i geny najbardziej dotknięte dietą związane były z odpornością, stanem zapalnym i metabolizmem lipidów. Liczba komórek odpornościowych w prawie każdej badanej tkance dramatycznie wzrosła, gdy szczury kontrolne się starzały. W brązowej tkance tłuszczowej – jednym z rodzajów tkanki tłuszczowej – dieta o ograniczonej kaloryczności odwróciła poziom ekspresji wielu genów przeciwzapalnych do tych obserwowanych u młodych zwierząt.

Głównym odkryciem w bieżącym badaniu jest to, że wzrost odpowiedzi zapalnej podczas starzenia może być systematycznie tłumiony przez ograniczenie kalorii.

Zespół stara się teraz wykorzystać te informacje, aby odkryć strategie na rzecz wydłużenia życia i zdrowia.

Badania szczegółowo opisano na łamach „Cell”.

