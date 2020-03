Badanie: Użytkownicy smartfonów z bólem głowy mogą zużywać więcej leków i odczuwać mniejszą ulgę

„Chociaż wyniki te muszą zostać potwierdzone większymi i bardziej rygorystycznymi badaniami, odkrycia są niepokojące, ponieważ korzystanie ze smartfonów rośnie szybko i jest związane z wieloma objawami, przy czym ból głowy jest najczęstszy” – powiedział autor badania Deepti Vibha z All India Institute of Medical Sciences w New Delhi i członek American Academy of Neurology.

Na potrzeby badań naukowcy zidentyfikowali 400 osób w Indiach z pierwotnym stanem bólu głowy, który obejmuje migrenę, napięciowe bóle głowy i inne rodzaje bólu głowy, które nie są spowodowane innym stanem. Zapytali ludzi o używanie smartfonów, bóle głowy i leki.

Smartfony, bóle głowy i leki

Spośród 400 osób 206 osób było użytkownikami smartfonów, a 194 nie było użytkownikami. Ludzie, którzy nie używali smartfonów, byli starsi, mieli niższy poziom wykształcenia i częściej mieli niższy status społeczno-ekonomiczny niż ci, którzy używali smartfonów.

Użytkownicy smartfonów częściej przyjmowali leki przeciwbólowe na bóle głowy niż osoby niebędące użytkownikami, przy czym 96 proc. użytkowników smartfonów zażywało te leki w porównaniu do 81 proc. osób niebędących użytkownikami. Użytkownicy smartfonów brali średnio osiem tabletek miesięcznie w porównaniu z pięcioma tabletkami miesięcznie w przypadku osób niebędących użytkownikami.

Użytkownicy smartfonów również zgłaszali mniejszą ulgę w przyjmowaniu leków, przy czym 84 proc. odczuwa umiarkowane lub całkowite złagodzenie bólu głowy w porównaniu do 94 proc. osób niebędących użytkownikami.

Badanie nie wykazało żadnej różnicy między tymi dwiema grupami pod względem częstotliwości występowania bólów głowy, czasu ich trwania lub nasilenia.

„Przyczyna problemu nie jest jeszcze jasna” – powiedział dr Heidi Moawad z Case Western Reserve University w Cleveland w stanie Ohio oraz John Carroll University w University Heights w stanie Ohio oraz członek American Academy of Neurology. Odpowiedzi prawdopodobnie pojawią się w nadchodzących latach i ostatecznie określą strategie bardziej zrównoważonego użytkowania urządzeń.

