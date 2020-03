ABM ogłosiła wyniki pierwszego konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych

Do oceny merytorycznej, w ramach ogłoszonego we wrześniu konkursu, skierowano finalnie 77 wniosków. Dotyczyły one różnych obszarów m.in. pediatrii, neonatologii, neurologii, hematologii, radioterapii, onkologii oraz kardiologii. Największą liczbę wniosków złożono z onkologii oraz kardiologii.

ABM poinformowała w środę, że mając na uwadze ogromne zapotrzebowanie na niekomercyjne badania kliniczne oraz wysoki poziom naukowy konkursu zapadła decyzja o podniesieniu pierwotnej alokacji konkursu ze 100 mln zł do blisko 500 mln zł (462 997 769,97 zł).

Pozwoli to na sfinansowanie 28 projektów. Ich pełna lista dostępna jest na stronie internetowej ABM. Wybrane projekty dotyczą: kardiologii (10 projektów), onkologii (osiem projektów), pediatrii (pięć projektów), neurologii (trzy projekty) oraz hematologii (dwa projekty).

„Dokładnie rok od powołania Agencji Badań Medycznych prezentujemy listę laureatów pierwszego konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych. Wierzę, że dofinansowanie na poziomie blisko pół miliarda złotych pozwoli na dynamiczny rozwój tego sektora w naszym kraju” – podkreśla prezes ABM Radosław Sierpiński.

PAP – Nauka w Polsce, Katarzyna Lechowicz-Dyl

