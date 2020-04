Jak prawidłowo mierzyć temperaturę? Lekarz rozwiewa wątpliwości

Zdawać by się mogło, że pomiar temperatury to banalnie prosta czynność. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Ta umiejętność naprawdę może się przydać w najmniej oczekiwanym momencie. Sprawdź, co każdy z nas powinien wiedzieć.

Mierzenie temperatury to bolączka każdego pediatry (i rodzica). Nowoczesne termometry, które zastąpiły te rtęciowe, często przekłamują i nie pokazują, czy dziecko ma podwyższoną temperaturę, czy też nie. Zatem jak prawidło mierzyć temperaturę u dziecka? Kwestię wyjaśnił lekarz Łukasz Durajski. – Najlepszą metodą jest mierzenie z ucha. To powietrze nie dociera tam tak łatwo, więc nie wyziębia błony bębenkowej. Pamiętajmy, żeby odjąć wtedy pół stopnia od wyniku. Tak samo z termometrami doodbytniczymi – powiedział. Ostatnia analiza trendów temperatury sugeruje, że średnia temperatura ciała człowieka spadła od XIX wieku z powodu zmian fizjologicznych. Temperaturę na ogół mierzymy sobie głównie wtedy, gdy źle się czujemy, jednak jej zmiana zależy od różnych czynników, w tym także metabolizmu. Ostatnie analizy i ankiety sugerują, że średnia temperatura ciała jest teraz niższa niż choćby w 1851 r., gdy niemiecki lekarz Carl Reinhold August Wunderlich przeprowadził ankietę wśród 25 000 osób w jednym mieście i ustalił, że 37°C to standardowa temperatura ciała ludzkiego. Inne badanie obejmujące ponad 35 000 osób w Wielkiej Brytanii i prawie 250 000 pomiarów temperatury wykazało, że 36,6°C to średnia temperatura w jamie ustnej. Temperatura ludzkiego ciała – nowa norma Myroslava Protsiv z Wydziału Chorób Zakaźnych i Medycyny Geograficznej Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii i jej koledzy postanowili sprawdzić, jaka jest aktualnie standardowa temperatura. Naukowcy przeanalizowali informacje z trzech zestawów danych: Pierwszy zawierał dane z lat 1862–1930 uzyskane od weteranów Armii Unii w wojnie secesyjnej.



Drugi zestaw danych pochodzi z amerykańskiego Narodowego Badania Zdrowia i Żywienia I, które odbyło się w latach 1971–1975.



Trzeci zestaw danych pochodzi ze zintegrowanego środowiska bazy danych Stanford Translational Research, które zawiera dane osób, które otrzymały opiekę zdrowotną za pośrednictwem Stanforda w latach 2007–2017. Ogólnie naukowcy mieli dostęp do 677,423 pomiarów temperatury, które zintegrowali, tworząc model zmian w czasie. Analizy wykazały, że obecnie temperatura ciała mężczyzn jest średnio o 0,59°C niższa niż mężczyzn urodzonych na początku XIX wieku. Podobnie temperatura ciała kobiet spadła o 0,32°C od lat 90. XIX wieku do dziś. Ogólnie rzecz biorąc, analiza wykazała spadek średniej temperatury o 0,03°C z każdą dekadą. Czytaj także:

Dzieci i pandemia: czy i jak chorują? Objawy, których nie możesz przegapić