Lubisz spać nago? Oto, jak często powinieneś prać pościel. Zdziwisz się!

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Mattress Advisor w 2019 r. sugerują, że ponad połowa dorosłych śpi nago – i robi to faktycznie z dobrych powodów. Spanie bez piżamy zwiększa pewność siebie i może ogólnie poprawić jakość snu, sprawić, że sen stanie się bardziej głęboki. Ale ze względów higienicznych możemy zastanawiać się: jak często należałoby wówczas prać pościel, by nie zaszkodzić sobie pod względem higieny?

– Jeśli śpisz nago, powinieneś prać pościel tak często, jak pierzesz bieliznę – mówi Katie Brown, właścicielka popularnej pralni chemicznej w Sacramento w stanie Kalifornia. – Nasze ciała wydzielają naturalny olej, zapachy, a nasza skóra złuszcza się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a jeśli masz to nieszczęście, że jesteś kobietą i masz ponad 50 lat, to nocne uderzenia gorąca sprawiają, że twoje prześcieradła są permanentnie wilgotne. Oprócz tych podstawowych przypadłości, uwielbiamy stosowane na co dzień produkty kosmetyczne, od balsamów zmiękczających skórę po produkty samoopalające, z których wszystkie trafiają na naszą pościel.

Tak, wcale nie jest to nieprawdą. Koce, poduszki i kołdry, na których śpisz, wraz ze wszystkimi okruchami, resztkami martwego naskórka i kurzem nie są dla twojej skóry dobre, jeśli śpisz na nich noc w noc. Witajcie wysypki i zakażenia bakteryjne! Mikrobiolog, dr Laura Bowater mówi, że dziesiątki różnych rodzajów bakterii i wirusów mogą przetrwać bardzo długo na prześcieradłach, w tym E. coli, grzyby, salmonella, wirus opryszczki, norowirus, a nawet wirus grypy. Jeśli jesteś chory, zdecydowanie powinieneś często zmieniać pościel, bez względu na to, co robisz w łóżku lub w jakiej piżamie śpisz. Osoby, które śpią w piżamach powinny prać pościel co drugi tydzień.

Z drugiej strony istnieje bardzo prosty sposób na ograniczenie szkodliwości czynnika potencjalnie zagrażającego.

– Niektórzy biorą prysznic zawsze przed snem, co jest świetną praktyką, która pomaga przedłużyć czystość pościeli – mówi Brown. – Najlepiej jest codziennie zmieniać prześcieradło, ale nie zawsze jest to praktyczne. Im dłuższe przerwy powstają między praniami, cała ta ekspozycja na pot, olejki do ciała, zapachy i inne produkty kosmetyczne zwiększają ryzyko trwałego uszkodzenia włókien, a także pozostawienia trwałych plam. Polecam pranie co najmniej raz w tygodniu.

