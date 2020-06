Czym jest zator powietrzny, najczęstsza przyczyna śmierci podczas nurkowania?

Zator powietrzny występuje, gdy jeden lub więcej pęcherzyków gazu dostanie się do żyły, lub tętnicy. Może to blokować przepływ krwi i grozić niedokrwieniem, a nawet zagrażać życiu. W zależności od miejsca wystąpienia blokady objawy i nasilenie są różne. Zator powietrzny jest jedną z głównych przyczyn śmierci w społeczności nurkowej.

Skąd pojawia się zator?

Zator powietrzny może być spowodowany wieloma czynnikami – najczęściej nurkowaniem – ale niektóre procedury medyczne mogą również powodować powstawanie pęcherzyków gazu we krwi. Dokładna częstość występowania przypadłości nie jest znana; więcej drobnych przypadków może być nieleczonych i może być bezobjawowych. Zatory gazowe tętnic są znacznie poważniejsze. Mogą potencjalnie uniemożliwiać dostarczenie krwi do narządu docelowego i powodować niedokrwienie (niedostateczne ukrwienie narządu); jeśli serce zostanie niedotlenione, może spowodować zawał serca. Jeśli tętniczy zator gazowy dotrze do mózgu, jest to określane jako zator mózgowy i może spowodować udar.

Oznaki zatoru powietrznego mogą obejmować:

Ból stawów lub mięśni

Nieregularne rytmy serca

Rozmycie wzroku

Niepokój

Swędzącą skórę

Drgawki

Krwawe pienienie z ust

Niskie ciśnienie krwi i zawroty głowy

Trudności w złapaniu oddechu

Ból w klatce piersiowej

Zawroty głowy

Ekstremalne zmęczenie

Utratę koordynacji ruchowej

Omamy wzrokowe lub słuchowe

Nudności lub wymioty

Sinicę (delikatne niebieskie zabarwienie skóry)

Paraliż lub osłabienie kończyn

Utratę przytomności.

Jeśli u płetwonurka pojawią się te objawy w ciągu 10-20 minut po nurkowaniu, powinien on leżeć poziomo, otrzymać tlen i zostać zabrany do szpitala – najlepiej takiego, który posiada komorę rekompresyjną.

Leczenie zatoru płucnego

Jeśli zator powietrzny został spowodowany przez nurkowanie, jedynym wyborem jest natychmiastowe leczenie rekompresyjne w komorze hiperbarycznej. Nurek będzie leżał pionowo i oddychał mieszaniną gazów pod wysokim ciśnieniem. To przywróci normalny przepływ krwi i zmniejszy rozmiar zatoru. Ciśnienie wymusza ponowne wchłanianie azotu do krwioobiegu. Zabieg potrwa kilka godzin, ponieważ ciśnienie powoli obniża się w komorze, naśladując powolne wynurzanie. W zależności od ciężkości stanu leczenie może być kontynuowane przez kilka dni.

