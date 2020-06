Łagodna dysfunkcja tarczycy dotyka jedną na pięć kobiet z historią poronienia lub niepłodności. Co to oznacza?

Zaburzenia tarczycy są częste u kobiet w wieku rozrodczym. Chociaż częstość występowania zaburzeń tarczycy w czasie ciąży jest dobrze poznana, niewiele wiadomo na temat tego, jak często te zaburzenia występują u kobiet przed zajściem w ciążę. Wykrywanie chorób tarczycy przed zajściem w ciążę jest niezbędne, ponieważ nieprawidłowości tarczycy mogą mieć negatywne skutki, takie jak zmniejszona płodność, poronienie i poród przedwczesny.

„Badanie to wykazało, że łagodne zaburzenia czynności tarczycy dotykają do jednej na pięć kobiet, które w przeszłości poroniły lub miały niepłodność i próbują zajść w ciążę” – powiedziała Rima Dhillon-Smith z University of Birmingham oraz Birmingham Women's and Children NHS Foundation Trust w Birmingham. „Ważne jest ustalenie, czy leczenie łagodnych nieprawidłowości tarczycy może poprawić wyniki ciąży, biorąc pod uwagę wysoki odsetek kobiet, które mogą być potencjalnie dotknięte chorobą”.

Niebezpieczne dysfunkcje tarczycy a ciąża

Badanie zostało przeprowadzone w 49 szpitalach w Wielkiej Brytanii w ciągu pięciu lat. Naukowcy przebadali ponad 19 000 kobiet z historią poronienia lub niepłodności przebadanych pod kątem czynności tarczycy. Okazało się, że co piąta kobieta miała łagodne zaburzenia czynności tarczycy, szczególnie te z podwyższonym BMI i pochodzenia azjatyckiego, ale choroba tarczycy była rzadka. Kobiety, które doświadczyły wielokrotnych poronień, nie były bardziej narażone na nieprawidłowości tarczycy w porównaniu z kobietami, które poczęły naturalnie z historią jednego poronienia.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Czytaj także:

Jak naprawdę powinna wyglądać wizyta u lekarza? Wyjaśniamy, jakie pytania warto zadać