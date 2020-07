Naukowcy odkryli nowy rodzaj alergii. Przyczyna? Stworzenia podobne do kleszczy

Naukowcy z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health zidentyfikowali sekwencję zdarzeń molekularnych, w których małe, podobne do kleszczy stworzenia zwane roztoczami kurzu domowego wywołują astmę i alergiczny nieżyt nosa.

Naukowcy, których badanie zostało opublikowane 22 czerwca w internetowym wydaniu Nature Immunology odkryli, że cząsteczki wywołujące alergie na roztocza mogą wchodzić w interakcje z białkiem immunologicznym o nazwie SAA1, które jest znane jako ochrona przeciwko bakteriom i innym czynnikom zakaźnym. Naukowcy pokazali krok po kroku, w jaki sposób ta interakcja między cząsteczkami roztoczy i SAA1 wyzwala reakcję immunologiczną typu alergicznego u myszy.

Odkrycia ujawniają nową, znaczącą drogę, na której powstają zaburzenia alergiczne i zapalne. Sugerują również, że zablokowanie szlaku może potencjalnie działać jako strategia zapobiegawcza lub terapeutyczna przeciwko astmie i innym reakcjom alergicznym.

– Uważamy, że interakcje sygnalizacyjne, które następują bezpośrednio po aktywacji SAA1 przez białka roztoczy, mogą być dobrym celem dla stworzenia nowych leków – mówi dr Marsha Wills-Karp, autorka badań, profesor zdrowia środowiskowego Katedry Wydziału Zdrowia i Inżynierii Środowiska w Szkole Bloomberga.

Astma jest zwykle wywoływana przez roztocza, pyłki drzew i traw oraz inne alergeny. Naukowcy podejrzewają, że to niewłaściwe wyzwalanie odporności ma miejsce, gdy układ odpornościowy pomyli alergeny – które w innym przypadku są nieszkodliwe – z bakteriami lub innymi czynnikami zakaźnymi. Jednak mechanizmy molekularne leżące u podstaw tej błędnej identyfikacji nie zostały dobrze poznane.

W swoich badaniach Wills-Karp i jej koledzy celowali w SAA1, białko immunologiczne, które znajduje się między innymi w płynie wyściełającym drogi oddechowe i inne powierzchnie błony śluzowej. Uważa się, że SAA1, element „wrodzonego układu odpornościowego” ssaków, ewoluował jako cząsteczka wartownicza lub wczesna odpowiedź, która na przykład rozpoznaje i pomaga w usuwaniu niektórych rodzajów bakterii i innych czynników zakaźnych.

Naukowcy odkryli, że ekspozycja na białka roztoczy powoduje podobne do astmy uczulenie dróg oddechowych myszy z grupy kontrolnej. Przeciwnie, ekspozycja na białka roztoczy nie miała prawie żadnego wpływu na myszy, u których SAA1 został zneutralizowany przez przeciwciała, lub u myszy, których geny dla SAA1 zostały wyeliminowane. Dalsze eksperymenty potwierdziły, że SAA1, gdy jest obecne, bezpośrednio wiąże pewne alergeny roztoczy kurzu zwane białkami wiążącymi kwasy tłuszczowe, które mają podobieństwa strukturalne z białkami występującymi w niektórych bakteriach i pasożytach. Ta interakcja alergen-SAA1 uwalnia SAA1 do swojej aktywnej postaci, w której aktywuje receptor o nazwie FPR2 na komórkach wyściełających drogi oddechowe. Komórki dróg oddechowych następnie wytwarzają i wydzielają duże ilości interleukiny-33, białka znanego ze swojej zdolności do stymulowania reakcji immunologicznych typu alergicznego.

Potwierdzając prawdopodobne znaczenie dla ludzi, naukowcy znaleźli dowody na zwiększoną produkcję SAA1 i FPR2 w komórkach błony śluzowej nosa u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok – często związanym z alergenami roztoczy – w porównaniu ze zdrowymi członkami grupy kontrolnej.

– Uważamy, że różne alergeny znajdują różne drogi do aktywacji interleukiny-33 i powiązanych reakcji alergicznych, a ta droga SAA1-FPR2 wydaje się być tą, którą przyjmują niektóre alergeny roztoczy – mówi Wills-Karp.

Wills-Karp i jej koledzy planują teraz zbadać, dlaczego u niektórych osób rozwijają się zaburzenia alergiczne, w których ten szlak jest nadpobudliwy, podczas gdy u większości nie jest. Planują również zbadanie możliwości zablokowania tego szlaku, być może podczas interakcji SAA1-FPR2, jako sposobu leczenia astmy i innych zaburzeń alergicznych.

Naukowcy podejrzewają, że nowo opisany szlak alergiczny SAA1-FPR2 może być istotny nie tylko w przypadku astmy i zaburzeń typu katar sienny, ale także w atopowym zapaleniu skóry (wyprysk) i alergiach pokarmowych – być może nawet w przewlekłych chorobach zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i miażdżyca tętnic.

