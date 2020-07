Azjatyckie kleszcze długonogie odkryte w USA. Dlaczego są niebezpieczne?

„Podczas gdy potrzebne są dodatkowe próbki z rodzimego zasięgu kleszcza, aby precyzyjniej wskazać źródło wprowadzenia w USA, nasze dane sugerują, że pochodzą one z jednego lub więcej miejsc w północno-wschodniej Azji – albo przez jedno wprowadzenie co najmniej trzech kleszczy, albo jako wiele osobników z różnych populacji”, powiedział główny autor Andrea M. Egizi, profesor wizytujący na Wydziale Entomologii w Rutgers University-New Brunswick oraz naukowiec z laboratorium chorób kleszczowych hrabstwa Monmouth prowadzonego przez Rutgers Center for Vector Biology.

W 2017 roku, Rutgers Centrum Vector Biologii wykrył inwazję tego kleszcza (Haemaphysalis longicornis) w stanie New Jersey. Po raz pierwszy ustalono populacje tego gatunku w Stanach Zjednoczonych. Późniejsze badania wykazały, że kleszcz jest szeroko rozpowszechniony we wschodnich Stanach Zjednoczonych. Badacze Rutgers odkryli, że jest obecny w New Jersey od co najmniej 2013 roku.

Samoklonujące samice

Chociaż gatunek ten przenosi poważne choroby na ludzi i zwierzęta w innych krajach, eksperci nie wiedzą, czy populacje kleszczy w Stanach Zjednoczonych spowodują choroby u ludzi, zgodnie z amerykańskim Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

Gatunek ten ma dwie formy: jedną z samcami i samicami, a drugą z samoklonującymi samicami, które składają jaja bez konieczności łączenia się w pary, proces zwany „partenogenezą”. Forma samoklonująca, wolna od potrzeby szukania partnerów, szczególnie dobrze się rozwija i rozprzestrzenia. Samotna samica może założyć szybko rosnącą populację. Ten typ pojawił się w Australii i Nowej Zelandii na początku XX wieku i obecnie powoduje znaczne straty w przemyśle hodowlanym.

Badacze Rutgers Center for Vector Biology zwerbowali około 25 współpracowników w 20 instytucjach, aby uzyskać próbki azjatyckich kleszczy długonogich w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, i wykorzystali sekwencjonowanie genów do wykrywania podobieństw genetycznych i różnic między różnymi populacjami.

Ich odkrycia wskazują, że co najmniej trzy pojedyncze kleszcze z populacji samoklonujących zostały przywiezione do Stanów Zjednoczonych, co wyjaśnia, dlaczego wszystkie dorosłe azjatyckie kleszcze długonogie znalezione w Stanach Zjednoczonych były samicami. Ogólnie rzecz biorąc, amerykańskie kleszcze prawdopodobnie pochodzą z kraju (lub krajów) z Azji Wschodniej.

W ramach badania Departament Rolnictwa USA ds. Kontroli Zdrowia Zwierząt i Roślin znalazł dowody na to, że kleszcze podróżowały w Stanach Zjednoczonych zarówno poprzez dziką przyrodę, jak i przez transport zwierząt domowych lub żywego inwentarza.

„Odkryliśmy jedną łatwość, z jaką zwierzęta domowe, zwłaszcza psy, mogą przypadkowo pomóc kleszczom przekroczyć granice międzynarodowe i linie państwowe” – powiedziała starsza autorka Dina M. Fonseca. „Wiele krajów wymaga leczenia psów przed kleszczami i innymi pasożytami, ale Stany Zjednoczone tego nie robią”.

