Bogatsi mężczyźni są bardziej narażeni na nadciśnienie. Dlaczego?

„Mężczyźni o wyższych dochodach muszą poprawić swój styl życia, aby zapobiec nadciśnieniu” – powiedział autor badania, dr Shingo Yanagiya z Wyższej Szkoły Medycznej Uniwersytetu Hokkaido w Sapporo w Japonii. „Kroki obejmują zdrowe odżywianie, ćwiczenia fizyczne i kontrolowanie wagi. Alkohol należy utrzymywać na umiarkowanym poziomie i unikać upijania się”.

Ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi na nadciśnienie. Około 30-45% dorosłych jest nim dotkniętych, przy czym ponad 60% osób w wieku powyżej 60 lat. Wysokie ciśnienie krwi jest wiodącą globalną przyczyną przedwczesnych zgonów, powodując prawie 10 milionów zgonów w 2015 roku. Z tego 4,9 miliona było spowodowanych chorobą niedokrwienną serca, a 3,5 miliona – udarem.

Dochody a ryzyko nadciśnienia

W samej Japonii żyje ponad 10 milionów ludzi z wysokim ciśnieniem krwi, a liczba ta nadal rośnie. Dr Yanagiya powiedział: „Wysokie ciśnienie krwi jest chorobą związaną ze stylem życia. Jako lekarz prowadzący tych pacjentów chciałem wiedzieć, czy ryzyko różni się w zależności od klasy społeczno-ekonomicznej, aby pomóc nam skoncentrować się na naszych działaniach profilaktycznych”.

Ta analiza badania J-HOPE3 dotyczyła związku między dochodem gospodarstwa domowego a wysokim ciśnieniem krwi u japońskich pracowników. Ogółem 4314 pracowników (3153 mężczyzn i 1161 kobiet) zatrudnionych w ciągu dnia i z prawidłowym ciśnieniem krwi zostało zaangażowanych.

Pracownicy zostali podzieleni na cztery grupy według rocznego dochodu gospodarstwa domowego: poniżej 5 milionów, od 5 do 7,9 milionów, od 8 do 9,9 milionów i 10 milionów lub więcej jenów rocznie. Naukowcy zbadali związek między dochodem a rozwojem wysokiego ciśnienia krwi w okresie dwóch lat.

Panowie gorzej się prowadzą

W porównaniu z mężczyznami z grupy o najniższych dochodach, mężczyźni z grupy o najwyższych dochodach byli prawie dwukrotnie bardziej narażeni na wystąpienie nadciśnienia tętniczego. Mężczyźni w grupach od 5 do 7,9 mln i od 8 do 9,9 mln mieli o 50% wyższe ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego w porównaniu z mężczyznami o najniższych dochodach, chociaż dodatnia zależność nie osiągnęła znamienności statystycznej w grupie od 8 do 9,9 mln.

Wyniki były spójne niezależnie od wieku i niezależne od wyjściowego ciśnienia krwi, miejsca pracy, zawodu, liczby członków rodziny i palenia. Zależności uległy nieznacznemu osłabieniu po uwzględnieniu spożycia alkoholu i wskaźnika masy ciała (BMI; kg / m2), które były wyższe dla mężczyzn z grup o wyższych dochodach.

U kobiet nie było istotnego związku między dochodami a ciśnieniem krwi. Jednak kobiety o wyższych dochodach w gospodarstwie domowym miały mniejsze ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego.

„Niektóre wcześniejsze japońskie badania wykazały, że wyższy dochód gospodarstwa domowego wiąże się z bardziej niepożądanym stylem życia mężczyzn, ale nie kobiet” – powiedział dr Yanagiya. „Nasze badanie to potwierdza: mężczyźni, ale nie kobiety, z wyższymi dochodami w gospodarstwie domowym częściej byli otyli i codziennie pili alkohol. Oba zachowania są głównymi czynnikami ryzyka nadciśnienia”.

