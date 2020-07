Masz mniej niż 50 lat i zmagasz się z nadwagą? Naukowcy mają dla ciebie złe wieści

W ramach badania naukowcy przyjrzeli się nieco ponad 5100 starszym osobom dorosłym, które brały udział w dwóch długoterminowych badaniach. Badacze odkryli, że kobiety z nadwagą między 20. a 49. rokiem życia miały prawie dwukrotnie większe ryzyko demencji po 70. roku życia. A starsi mężczyźni i kobiety, którzy byli otyli we wcześniejszych latach, odnotowali wzrost ryzyka o 150%.

Odkrycie opiera się na wcześniejszych badaniach, które powiązały nadwagę w średnim wieku ze zwiększonym ryzykiem demencji wśród seniorów.

Ale nowe badania nie dowodzą, że nadwaga powoduje demencję, a jedynie, że te dwie rzeczy są ze sobą powiązane, powiedziała główna autorka Adina Zeki Al Hazzouri. Jest asystentem profesora epidemiologii na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

„Jednak nasze badanie sugeruje, że otyłość w życiu dorosłym jest ważnym czynnikiem ryzyka demencji” – dodała.

Czeka nas pandemia demencji?

Uczestnicy wzięli udział w dwóch długotrwałych badaniach osób starszych, jednym rozpoczętym w 1988 r. w celu śledzenia chorób serca, a drugim w 1997 r. w celu śledzenia spadku funkcji poznawczych. Prawie jeden na pięciu uczestników był czarny, a 56% to kobiety.

W każdym badaniu stwierdzono przypadki demencji. Zespół Hazzouri użył modelu komputerowego do sporządzenia wykresu wskaźnika masy ciała (BMI) każdego uczestnika w ciągu całego życia, standardowej miary tkanki tłuszczowej opartej na wzroście i wadze.

Status BMI został podzielony na trzy etapy życia: wczesna dorosłość (wiek od 20 do 49 lat); wiek średni (wiek od 50 do 69 lat); i późne życie (wiek od 70 do 89 lat).

Analiza wykazała, że ​​zależność między BMI a ryzykiem demencji różniła się w zależności od płci i wieku. Na przykład nadwaga lub otyłość w średnim wieku nie wydają się wpływać na ryzyko demencji u kobiet.

Badanie wykazało, że u mężczyzn, którzy mieli nadwagę w wieku średnim, ryzyko demencji wzrosło o 50% po osiągnięciu wieku 70 lat. Badanie wykazało, że otyłość wśród mężczyzn w średnim wieku podwoiła ryzyko demencji w późnym wieku.

Różnice między płciami były również widoczne podczas badania BMI we wczesnej dorosłości. Na przykład nadwaga w tym czasie nie wydaje się wpływać na ryzyko demencji u mężczyzn. Ale kobiety nie miały takiego szczęścia. W przypadku osób, które miały nadwagę między 20. a 49. rokiem życia, ryzyko demencji było 1,8 razy wyższe po 70. roku życia.

Pod innymi względami poszerzenie talii miało podobny wpływ na ryzyko demencji u obu płci. Na przykład wyższe BMI po 70. roku życia wiązało się z niższym ryzykiem u obu płci. A otyłość we wczesnej dorosłości powodowała ponad dwukrotnie większe ryzyko demencji u mężczyzn i kobiet.

Jak uchronić się przed demencją?

Co nasuwa pytanie: czy otyłość po trzydziestce oznacza, że ​​większe ryzyko demencji jest nieuniknione, czy też poprawa kondycji może je obniżyć?

Hazzouri nie jest pewna. „Niezależnie od BMI osoby w średnim lub późnym wieku, otyłość lub czasami nadwaga (w młodym wieku) wiąże się z większym ryzykiem demencji (po 70. roku życia)” – zauważyła.

Ale Keith Fargo, dyrektor programów naukowych i pomocy dla Stowarzyszenia Alzheimera, powiedział, że w tym momencie to wszystko spekulacje.

„Po prostu nie wiemy dokładnie, dlaczego nadwaga lub otyłość mogą zwiększać ryzyko demencji” – powiedział, zauważając, że nadwaga może mieć negatywny wpływ na zdrowie serca i stany zapalne, które mogą ostatecznie wpływać na zdrowie mózgu.

„Ogólnie rzecz biorąc, ująłbym tę kwestię w kategorii modyfikowalnych czynników ryzyka” – powiedział.

Czytaj także:

Schudnij 5 kg przestrzegając codziennie tych kilku zasad