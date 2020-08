Związek z łupin nerkowca leczy uszkodzone nerwy. Nadzieja dla chorych na stwardnienie rozsiane

W eksperymentach laboratoryjnych związek chemiczny znajdujący się w łupinie orzecha nerkowca sprzyja naprawie mieliny – donosi zespół z Vanderbilt University Medical Center w Proceedings of the National Academy of Sciences.

Mielina to ochronna otoczka otaczająca nerwy. Uszkodzenie tego pokrycia – demielinizacja – jest cechą charakterystyczną stwardnienia rozsianego i powiązanych chorób ośrodkowego układu nerwowego. „Uważamy to za ekscytujące odkrycie, sugerujące nową drogę w poszukiwaniu terapii korygujących skutki SM i innych chorób demielinizacyjnych” – powiedział starszy autor, Subramaniam Sriram, profesor neurologi. Wcześniejsze prace prowadzone przez Srirama wykazały, że białko zwane interleukiną 33 lub IL-33 indukuje tworzenie mieliny. IL-33 jest, między innymi, regulatorem odpowiedzi immunologicznej, a stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną. Kwas anakardowy Związek z łupin nerkowca nazywany jest kwasem anakardowym. Sriram i zespół zainteresowali się nim, ponieważ wiadomo, że hamuje enzym zaangażowany w ekspresję genów zwany acetylotransferazą histonów lub HAT, a zespół odkrył, że cokolwiek hamuje HAT, indukuje produkcję IL-33. Raport zawiera szereg nowych odkryć, które wskazują na potencjalne terapeutyczne zastosowanie kwasu anakardowego w chorobach demielinizacyjnych. „Są to uderzające wyniki, które wyraźnie zachęcają do dalszych badań nad kwasem anarkardowym w chorobach demielinizacyjnych” – powiedział Sriram. Czytaj także:

