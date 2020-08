8 zastosowań boraksu. Nie uwierzysz, przy jakich schorzeniach pomaga

Boraks to naturalny minerał, który pozyskiwany jest ze słonych jezior boranowych. Jego źródłem są skały osadowe. Boraks zawiera ważny dla zdrowia pierwiastek, czyli bor, którego niedobory skutkują poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu. W leczeniu jakich schorzeń stosowany jest boraks?

Co to jest boraks?

Boraks to sól sodowa kwasu borowego w postaci białego proszku, który wykazuje dobrą rozpuszczalność w wodzie. Źródłem tego minerału są przede wszystkim skały osadowe powstające w rzekach i jeziorach. Boraks powstaje wskutek krystalizacji kwasu borowego, która następuje pod wpływem odparowywania wody z jezior i rzek boranowych.

Boraks to naturalny środek o różnorodnym przeznaczeniu. Stosuje się go podczas produkcji preparatów czyszczących oraz kosmetyków; jest niezastąpionym składnikiem domowych płynów do mycia różnych powierzchni oraz środków, których zadaniem jest neutralizacja nieprzyjemnych zapachów np. odzwierzęcych (kał, mocz, wymiociny). Boraks stosowany jest także w medycynie naturalnej ze względu na swoje właściwości antyseptyczne, które skutecznie wspomagają leczenie m.in. zakażeń grzybiczych.

Głównym składnikiem boraksu jest bor. Pierwiastek ten ma niebagatelne znaczenie dla naszego zdrowia, jednak u wielu osób występują jego niedobory, co ma związek ze stosowaniem bogatej w produkty wysoko przetworzone diety. Brak boru w glebie skutkuje zmniejszeniem ilości tego pierwiastka w uprawianych roślinach, co dodatkowo utrudnia zaspokojenie dziennego zapotrzebowania naszego organizmu na bor.

Niedobór boru – skutki dla zdrowia

Bor jest ważnym dla naszego zdrowia pierwiastkiem. Jego niedobory skutkują m.in.:

problemami z układem ruchu,



problemami z zębami,



problemami neurologicznymi,



nadczynnością przytarczyc,



osteoporozą,



problemami z układem sercowo-naczyniowym,



zaburzeniami procesów metabolicznych.

Boraks – właściwości zdrowotne

1. Boraks działa przeciwzapalnie

Boraks stosowany jest w leczeniu schorzeń o podłożu zapalnym. Pomaga redukować m.in. dolegliwości związane z zapaleniem stawów.

2. Boraks działa przeciwgrzybiczo

Przeciwgrzybicze działanie boraksu sprawia, że stosowany jest w celu wsparcia leczenia kandydozy m.in. jamy ustnej.

3. Boraks reguluje gospodarkę hormonalną

Niedobór boru prowadzi do nadczynności przytarczyc. Wyrównanie jego poziomu w organizmie pomaga ustabilizować poziom hormonów tarczycy.

4. Boraks działa przeciwwirusowo

Przeciwwirusowe działanie boraksu pomaga walczyć z częstymi infekcjami m.in. układu oddechowego.

5. Boraks wspomaga leczenie schorzeń kości i stawów

Schorzenia kostno-stawowe mogą być efektem zaburzenia procesów metabolizmu wapnia, które spowodowane są m.in. niedoborem boru w organizmie. Boraks działa przeciwzapalnie, łagodząc objawy m.in. reumatyzmu oraz dny moczanowej.

6. Boraks wzmacnia szkliwo zębów i chroni przed próchnicą

Osłabione zęby to także częsty efekt niedoboru boru w organizmie. Wyrównanie poziomu tego pierwiastka znacząco wpływa na kondycję szkliwa, wspomagając jego remineralizację. Co więcej, płukanki z boraksu wspomagają leczenie paradontozy, zapalenie dziąseł i innych schorzeń błon śluzowych jamy ustnej.

7. Boraks zapobiega zakrzepicy

Bor wykazuje działanie przeciwzakrzepowe, dlatego stosowanie boraksu polecane jest m.in. dla osób zagrożonych zakrzepicą żył powierzchniowych i głębokich.

8. Boraks poprawia funkcjonowanie układu krwionośnego

Poprzez pozytywny wpływ na profil lipidowy boraks pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu oraz zapobiega miażdżycy.

Powyższe działanie boraksu zostało potwierdzone badaniami naukowymi, jednak warto pamiętać, że nie tylko niedobór boru może negatywnie wpływać na nasz organizm. Równie niebezpieczny jest jego nadmiar, dlatego stosowanie boraksu powinno zostać poprzedzone wykonaniem badań diagnostycznych, które potwierdzą zasadność stosowania tego środka. Ważne: boraksu nie powinno się stosować bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem; nie powinien być stosowany u dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży oraz osób przewlekle chorych bez wyraźnych wskazań.

