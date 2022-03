Brodawki na szyi skąd się biorą i jak je skutecznie usunąć?

Zmiany na szyi mogą mieć różną postać. Bywają nitkowate lub przylegające do skóry, pokryte włoskami, miękkie, twarde, jednak zawsze powodują dyskomfort. Częściej pojawiają się u kobiet w średnim wieku, utrudniając np. noszenie biżuterii. Istnieje kilka skutecznych, także domowych, sposobów na brodawki, jednak zanim je zastosujemy, trzeba odwiedzić dermatologa, aby dowiedzieć się, z jaką zmianą mamy do czynienia.

Czy mogą być groźne?

Typowe brodawki to zmiany skórne o nierównej powierzchni. Zazwyczaj są niegroźne, ale powinny zawsze zostać skonsultowane z dermatologiem, który oceni, czy rzeczywiście mamy do czynienia z brodawką. Brodawkami, które mogą być niebezpieczne, są te, które są narażone na otarcia czy uszkodzenia. Mogą one wywołać zmiany w ich strukturze, dlatego takie zmiany lepiej jest usunąć.

Brodawki powstają na skutek zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego. Zakażenia następują często i mogą dotyczyć nawet 10 procent populacji.

Czy mają nawracający charakter?

Brodawki na szyi, które powstają na skutek zakażenia wirusem HPV2, mogą mieć charakter nawracający. Pojawiają się u osób, które mają osłabiony układ immunologiczny. Takie brodawki trudno jest wyleczyć, dlatego należy przebywać pod kontrolą dermatologa. Nie ma leków na brodawki, jedyną metodą pozbycia się zmian skórnych jest usunięcie brodawek.

Brodawka, a może coś poważniejszego…?

Zmiany na skórze, która ma częsty kontakt z promieniowaniem UV, mogą wskazywać na poważne schorzenie, w tym np. czerniaka. Z tego względu każda powiększająca się zmiana skórna, która powoduje dyskomfort, np. swędzi, piecze, kłuje lub przyrasta ku górze, musi zostać zbadana pod kątem ewentualnych zmian nowotworowych. Mitem jest to, że rak skóry, czyli czerniak, to zawsze zmiana o intensywnej barwie koloru brązowego lub czarnego. O raku skóry mogą też świadczyć odbarwienia skóry i pojawiające się wokół pieprzyków lub brodawek zaczerwienienia.

Nie każda zmiana skórna jest objawem nowotworu, ale warto zachować czujność, bo rak skóry atakuje coraz młodsze osoby i nie zawsze dobrze rokuje. Kluczowe jest wczesne wykrycie nowotworu i szybkie rozpoczęcie leczenia.

Rodzaje brodawek

Oprócz brodawek wirusowych wyróżnia się wiele innych rodzajów brodawek, które zazwyczaj występują w innych miejscach na ciele niż na szyi. Wyróżnia się:

brodawki łojotokowe – bardzo popularne, ich ilość może wzrastać wraz z wiekiem

brodawki podeszwowe – tzw. brodawki stóp, powodują ból przy chodzeniu

brodawki płciowe – przenoszone drogą płciową, głównie mięczak zakaźny i kłykciny kończyste. Występują na narządach płciowych

brodawki płaskie – najczęściej występują na twarzy i rękach

brodawki wirusowe – powoduje je wirus HPV

brodawki zwykłe – nazywane inaczej kurzajkami, pojawiają się głównie na dłoniach, najczęściej u dzieci

Istnieją jeszcze brodawki mozaikowe, które powstają w grupach. Tego rodzaju brodawki mają charakter nawracający, mogą występować na podeszwach stóp. Ze względu na miejsce, w którym występują, leczenie brodawek nie jest łatwe.

Brodawki wirusowe na twarzy i na szyi

Brodawki wirusowe, które powstają na skutek zakażenia wirusem HPV, najczęściej pojawiają się na twarzy i szyi. Pojawiają się na skutek zakażenia wirusami HPV3, 10, 27, 28 i najczęściej są płaskie. Mają ciemny kolor, przez co wyraźnie odcinają się na tle skóry. Mogą występować pojedynczo, choć zazwyczaj pojawiają się w większej ilości.

Takie brodawki zazwyczaj są niegroźne, ale warto skonsultować je z dermatologiem. Wskazaniem do wizyty u specjalisty jest również nagłe pojawienie się dużej ilości zmian skórnych. Może to oznaczać chorobę nowotworową.

Brodawki na szyi – przyczyny

Częstą przyczyną pojawienia się brodawek na szyi jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli wirusem HPV. W większości przypadków nie jest ono zagrożeniem dla zdrowia, jednak badania dowodzą, że zakażenie brodawczakiem ludzkim zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów np. nowotworu szyjki macicy.

Wyróżniamy wiele różnych rodzajów brodawek, które mogą pojawić się w okolicy szyi. Jednym z nich są brodawki płaskie.

Do grupy brodawek często zaliczane są także włókniaki. Te powszechnie występujące, niegroźne zmiany nowotworowe są efektem nieprawidłowego rozmieszczenia komórek. Włókniaki mogą mieć różny kształt oraz wielkość, jednak ich nitkowata budowa powoduje wiele problemów i sprzyja np. podrażnianiu zmian przez noszoną biżuterię lub odzież. Zerwany lub zadarty włókniak mocno krwawi, a rana może trudno się goić.

Skąd się biorą brodawki?

Jak już zostało wspomniane, przyczyną pojawienia się większości brodawek są wirusy. Mamy z nimi styczność każdego dnia i nie zawsze zdajemy sobie sprawę z zakażenia. W przypadku potocznie nazywanych brodawkami włókniaków główną przyczyną, która powoduje ich pojawienie się na skórze szyi, pleców lub pach, są zmiany hormonalne.

Brodawki w okolicach szyi i twarzy: czy faktycznie powinny nas niepokoić?

Brodawki zazwyczaj są niegroźne, ale jeśli powodują dyskomfort, utrudniają noszenie biżuterii czy ulegają otarciom lub uszkodzeniom przez odzież, lepiej je usunąć. Zmiany skórne, zwłaszcza jeśli jest ich dużo, zazwyczaj wywołują dyskomfort i nie wyglądają estetycznie. Z tego względu warto zapisać się na konsultację do dermatologa i dowiedzieć się, czy zmiany można usunąć i w jaki sposób najlepiej to zrobić

Warto jednak pamiętać, że jeśli brodawki pojawiły się na skutek zakażenia wirusem HPV, mogą odrosnąć. Każda zmiana, która nie zostanie w pełni usunięta, także może na nowo zacząć rosnąć.

Jak pozbyć się brodawek na szyi?

Brodawek na szyi możemy pozbyć się na kilka sposobów. Zanim zastosujemy np. dostępne w aptekach preparaty w formie maści, plastrów lub płynów, lepiej skonsultować się z dermatologiem, aby zyskać pewność, że sobie nie zaszkodzimy. Stosowanie preparatów na brodawki w przypadku np. pieprzyków nie jest dobrym pomysłem.

Jednym z chętniej stosowanych sposobów na brodawki są zabiegi z zastosowaniem laserów, które niemal wyparły stosowane niegdyś w celu usunięcia nawracających zmian zabiegi chirurgiczne. Pozwalają one szybko i trwale pozbyć się problematycznych brodawek oraz znamion. Zabieg w gabinecie dermatologicznym lub w gabinecie medycyny estetycznej poprzedzony jest dokładnym badaniem, które pozwala wykryć nieprawidłowości i zdiagnozować np. zmianę nowotworową.

Z brodawkami możemy także walczyć za pomocą maści, płynów oraz preparatów do zamrażania brodawek. Preparaty dermatologiczne, które dostępne są na receptę oraz środki na brodawki bez recepty zawierają m.in. kwas salicylowy. Możemy też kupić dostępne w wielu aptekach plastry na brodawki, które wysuszają zmianę i przyśpieszają jej oddzielenie się od skóry.

Dobrym sposobem na brodawki są też „zamrażacze”. Preparaty te wykorzystują ciekły azot, który po zastosowaniu na skórę powoduje bezbolesne usunięcie brodawki.

Czym są włókniaki?

Czym innym niż brodawki są włókniaki, zmiany, które równie często pojawiają się na skórze. Włókniaki to łagodne zmiany skórne, które są nazywane łagodną zmianą nowotworową. Pojawiają się na skutek zbytniego namnożenia fibroplastów (komórek) w tkance łącznej. Mogą pojawić się na skutek zmian hormonalnych w organizmie (np. u kobiet w ciąży).

Włókniaki można usunąć za pomocą zabiegu chirurgicznego albo elektrokoagulacji. Są to zabiegi bezbolesne, które trwają do 30 minut. Po zabiegu pacjent może normalnie funkcjonować.

Powody dla usunięcia brodawek i włókniaków

Brodawki i włókniaki miękkie należy usunąć zawsze wtedy gdy występują w miejscach, w których są narażone na otarcie lub uszkodzenia (np. pod pachami). Wskazaniem do usunięcia zmian są również powody estetyczne – jeśli zmiana skórna powoduje znaczny dyskomfort, pogarsza nasze samopoczucie, należy ją usunąć. Przed zabiegiem dermatolog dokładnie ogląda zmianę, a dopiero później kieruje pacjenta do chirurga. Nie należy się więc obawiać, że usunięcie zmiany będzie pochopne.

Brodawki i inne zmiany skórne usuwane są w znieczuleniu miejscowym. Każda usunięta zmiana poddawana jest dokładnej obserwacji. Po wycięciu brodawki wykonywane jest badanie histopatologiczne, które pomaga ocenić, z jakim rodzajem zmiany skórnej mamy do czynienia.

Cena za zabiegi usuwania włókniaków i brodawek w Warszawie

Usunięcie włókniaków miękkich i brodawek nie jest najtańszym zabiegiem. W zależności od kliniki, taki zabieg może kosztować od kilkuset do tysiąca złotych.

Jeśli jednak brodawka przeszkadza, a dermatolog zaleca ją usunąć, warto to zrobić, bez względu na koszty. Nie chodzi tu jedynie o walory estetyczne, ale również o to, by nie uszkodzić zmiany skórnej.

Nie panikuj, ale zachowaj czujność

Podsumowując, pojawienie się brodawek na szyi nie jest powodem do większego niepokoju. Zazwyczaj są to zmiany zupełnie niegroźne, które mogą powodować dyskomfort lub problemy estetyczne. Jeśli tak jest lub jeśli zmiany występują w miejscach narażonych na otwarcia i uszkodzenia, lepiej jest je usunąć. Każda zmiana skórna, która nas niepokoi, powinna zostać skonsultowana z dermatologiem. Lekarz dokładnie ją obejrzy, a następnie zdecyduje, czy pacjent może udać się do chirurga na usunięcie zmiany. Usuwanie brodawek wirusowych zazwyczaj przeprowadzane jest w sposób chirurgiczny.

Niektóre brodawki (np. brodawki płaskie) można usunąć za pomocą prądu. Zabieg elektrokoagulacji jest łatwy i bezpieczny, nie powoduje skutków ubocznych. Trwa kilkanaście minut, a pacjent nie odczuwa żadnego bólu.

