Czy pchły gryzą ludzi?

Pchły pojawiają się nie tylko na zaniedbanych zwierzętach domowych. Ich specyficzna budowa ciała pozwala przemieszczać się z czworonoga na czworonoga np. podczas spacerów. Teoretycznie na ataki pcheł narażone są przede wszystkim biegające swobodnie w dużej grupie psy oraz mające w naturze chadzanie własnymi drogami koty. Czym grozi ugryzienie pchły?

Pchły zwierzęce a pchły ludzkie – czym się różnią?

Pchły ludzkie i zwierzęce zaliczane są go grupy pasożytów zewnętrznych. Żywią się one krwią; w momencie naruszenia warstwy skóry i spożywania przez pasożyty „posiłku”, odczuwany jest świąd. To, dlatego pies lub kot, którego ugryzie pchła, nagle zaczyna się intensywnie drapać. Podobnie jest w przypadku pchły ludzkiej, której ataki zdarzają się na szczęście coraz rzadziej – ślina pasożyta powoduje podrażnienie i miejscowy odczyn zapalny. Dla alergików ugryzienie pchły może zakończyć się dość nieprzyjemnie np. wystąpieniem silnego obrzęku.

Różnice pomiędzy rodzajami pcheł są niewielkie – cechuje je podobna wielkość około 3-4 mm, boczne spłaszczenie ciała i brunatno-czarny kolor. Trudno samodzielnie i bez mikroskopu określić, czy znaleziona pchła to pchła ludzka, czy zwierzęca.

Różnice pomiędzy pchłami zwierzęcymi i pchłami ludzkimi nie są dla nas istotne, bo kluczowe jest zagrożenie, jakie powodują te pasożyty. Jest ono niemałe i wiąże się z ryzykiem zakażenia wieloma chorobami.

Pchła psia i pchła kocia – zagrożenia

Dla pcheł nie ma znaczenia, na jakim gatunku ssaka lub ptaka żerują – nawet mając psa, możemy zostać pogryzieni przez pchłę kocią. Optymalne warunki do życia i składania jaj wystarczą, aby pchła poczuła się w futrze psa lub innego czworonoga, jak we własnym domu. Populacja pcheł szybko się zwiększa, bo jedna samica składa dziennie kilkadziesiąt jaj. Nie przyczepiają się one na sierści zwierząt, ale pozostają np. na podłodze, meblach i naszych ubraniach. W sprzyjających warunkach są w stanie przetrwać długi czas.

Jakim zagrożeniem są dla nas psie pchły? To zależy od tego, czy jesteśmy np. alergikami. W przypadku alergików ugryzienie może wywołać silną reakcję zapalną oraz świąd. Ugryzienia pcheł mogą też trudno się goić. Nie bez znaczenia jest również ryzyko zakażenia się podczas ugryzienia poważnymi chorobami. Dlaczego alergia jest teoretycznie większym zagrożeniem? Z powodu tego, że w naszej strefie klimatycznej przytrafia się znacznie częściej niż zakażenie chorobami przenoszonymi przez pchły. Pchły przenoszą m.in.:

dur brzuszny,

dżumę,

tularemię.

Jak wygląda ugryzienie pchły?

Ugryzienie pchły wygląda dość specyficznie. Po pierwsze – pchły lubią spożywać posiłki w większej grupie, więc ugryzienia występują w dużych skupiskach. Cechą charakterystyczną śladu po gryzieniu pchły jest malutki strupek (powstały w wyniku kilku ugryzień) otoczony czerwoną obwódką. Miejsce ugryzienia swędzi oraz może puchnąć, tworząc duży bąbel.

Ugryzienia pcheł często układają się w równych rzędach, co odróżnia je np. od ukąszeń pluskiew.

Podsumowując, pchły bytujące na zwierzętach mogą ugryźć człowieka, jedna zdarza się to sporadycznie. Na ludzkiej skórze i we włosach nie są w stanie przetrwać i się rozmnażać. Aby uniknąć ugryzienia pcheł i usunąć je ze swojego najbliższego otoczenia wystarczy odpowiednia opieka nad domowymi czworonogami i systematyczne stosowanie preparatów przeciwko pasożytom zewnętrznym w postaci tabletek, kropli do aplikacji na skórę lub obroży nasączonych specjalnym środkiem. Inwazja pcheł wymaga wizyty u weterynarza i zastosowania profesjonalnych środków, które zwalczą pasożyty w każdym stadium rozwoju.

Czytaj także:

Komar, meszka, a może… pluskwa? Jak objawiają się ukąszenia domowego robactwa?