Czy trwałe farby do włosów stosowane w domu grożą nowotworem?

Farby do włosów są bardzo popularne, szczególnie wśród starszych grup wiekowych, które chcą tuszować oznaki siwizny. Szacuje się, że korzysta z nich 50-80% kobiet i 10% mężczyzn w wieku 40 lat i starszych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Najbardziej agresywnymi farbami do włosów są te trwałe, które stanowią około 80% farb do włosów używanych w USA i Europie, a jeszcze więcej w Azji.

Farby do włosów a ryzyko nowotworu

Podczas gdy Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia sklasyfikowała zawodową ekspozycję na farby do włosów jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy, nie ma ostrzeżenia na temat użytku osobistego, ponieważ istniejące dowody są niejednoznaczne.

Aby lepiej zrozumieć ryzyko zachorowania na raka w wyniku stosowania osobistej farby do włosów, naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 117200 kobiet z Nurses 'Health Study z Brigham and Women's Hospital w Bostonie, które wzięły udział w badaniu skutków ekspozycji włosów na barwnik.

Na początku badania żadna z kobiet nie miała raka. Wszystkie były obserwowane przez 36 lat. Wyniki nie wykazały zwiększonego ryzyka większości nowotworów ani zgonu z powodu raka u kobiet, które deklarowały, że kiedykolwiek używały trwałych farb do włosów w porównaniu z tymi, które nigdy nie używały takich farb. Jednak pojawiły się pewne wyjątki.

Czy farby do włosów są szkodliwe?

Stosowanie trwałych barwników wiązało się z nieznacznie zwiększonym ryzykiem raka podstawnokomórkowego skóry, a ryzyko to było większe u kobiet o naturalnie jasnych włosach. Zwiększone ryzyko trzech typów raka piersi – ujemnego receptora estrogenowego, ujemnego receptora progesteronu i ujemnego receptora hormonalnego – oraz raka jajnika było również związane ze stosowaniem trwałych barwników, przy czym ryzyko wzrastało w zależności od łącznej ilości barwników, na które były narażone kobiety. Zwiększone ryzyko chłoniaka Hodgkina obserwowano również przy stosowaniu trwałej farby do włosów, ale tylko u kobiet o naturalnie ciemnych włosach.

Autorzy zwracają również uwagę na pewne ograniczenia, w tym brak zróżnicowania rasowego uczestników badania, które obejmowały głównie białe kobiety w USA pochodzenia europejskiego oraz możliwość, że inne niezmierzone czynniki, takie jak stosowanie innych produktów, mogły wpłynąć na wyniki. Niemniej jednak autorzy twierdzą, że ich odkrycia „dają pewne uspokojenie wobec obaw, że osobiste stosowanie trwałych farb do włosów może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem raka lub śmiertelnością”. Skojarzenia niektórych nowotworów z różnymi typami koloru włosów wymaga jednak dalszych badań.

