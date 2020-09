Kobiecie podano niewłaściwą kroplówkę. Niedługo później zmarła

Koroner Nigel Parsley powiedział, że do jej śmierci przyczyniło się „niepotrzebne leczenie insuliną”, a sporządzony raport miałby obejmować jego obawy dotyczące etykietowania.

Susan Warby z Bury St Edmunds została przyjęta do szpitala 26 lipca i zmarła 30 sierpnia.

Czytaj także:

7 objawów wskazujących, że mogłeś mieć COVID-19 – nie zdając sobie z tego sprawy

Zmniejszenie rezerw fizjologicznych

Śledczy dowiedzieli się, że po operacji jelit zawartość kroplówki nie została prawidłowo sprawdzona i dekstroza pozostawała w organizmie kobiety przez 36 godzin. Zespoły medyczne zauważyły wzrost poziomu cukru we krwi, ale zamiast sprawdzać kroplówkę, kobiecie podano insulinę, żeby go obniżyć.

Podsumowując narrację, Parsley powiedział:

– Susan Warby zmarła w wyniku progresji naturalnie występującej choroby – perforacji jelita, do której przyczyniła się niepotrzebna terapia insuliną, spowodowana błędnymi wynikami badań krwi. To, w połączeniu z innymi chorobami współistniejącymi, zmniejszyło jej rezerwy fizjologiczne do walki z jej naturalnie występującą chorobą.

Inne czynniki przyczyniające się do tego problemu obejmowały perforację jelita, kałowe zapalenie otrzewnej, posocznicę i zapalenie płuc.

Błąd lekarza = śmierć człowieka

Na początku tego roku wdowiec po Susan, Jon Warby, powiedział, że doznał ciężkiego szoku, gdy anonimowy list od informatora ujawnił błędy w opiece lekarskiej nad jego żoną.

Rzecznik szpitala w West Suffolk powiedział, że „czynniki związane z opieką nad kobietą mogły i powinny być lepsze” i, że przepraszają za niedopilnowanie całej sytuacji. Zapewnił, że ustalenia koronera zostaną szczegółowo przeanalizowane.

Czytaj także:

Szef WHO nie ma wątpliwości. „To nie jest ostatnia pandemia”Czytaj także:

Co to są antywitaminy? Naukowcy: W przyszłości mogą zastąpić antybiotyki