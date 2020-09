Ta choroba zniszczyła Robina Williamsa. Niestety, została wykryta dopiero po jego śmierci

Choroba Alzheimera i demencja to dwie bardzo znane choroby, ale istnieje inny rodzaj demencji, która nękała zmarłego komika Robina Williamsa. To może być „najczęstsza choroba, o której nigdy nie słyszałeś” – powiedział prof. James Galvin z Miller School of Medicine na Uniwersytecie w Miami. Chodzi tu o otępienie z ciałami Lewy'ego.

Zmarły w 2014 roku Robin Williams cierpiał na otępienie z ciałami Lewy'ego (od ang. dementia with Lewy bodies), o której jego rodzina dowiedziała się dopiero po jego śmierci. Schorzenie często błędnie diagnozowane jest jako choroba Alzheimera lub choroba Parkinsona ze względu na wczesne podobieństwo do innych chorób neurodegeneracyjnych. To niefortunne nieporozumienie jest jednym z głównych tematów filmu dokumentalnego „Robin's Wish", opowiadającego o ostatnich dniach Williamsa, zanim zmarł w wyniku samobójstwa. Otępienie z ciałami Lewy'ego, dotykające około 1,4 miliona Amerykanów, jest drugą najczęstszą postacią demencji po chorobie Alzheimera, według Stowarzyszenia Demencji Lewy'ego. Otępienie z ciałami Lewy'ego – co to za choroba? Demencja to zaburzenie procesów psychicznych charakteryzujące się zaburzeniami pamięci, zmianami osobowości i zaburzeniami rozumowania z powodu choroby lub urazu mózgu. Demencja z ciałami Lewy'ego jest związana z nagromadzeniem białka zwanego alfa-synukleiną, które „odkłada się i osadza w komórkach i niektórych klasycznych obszarach mózgu" – powiedział dr Ford Vox, dyrektor medyczny programu zaburzeń świadomości z Shepherd Center w Atlancie. Otępienie z powodu choroby Parkinsona, inne otępienie z ciałami Lewy'ego, zaczyna się jako zaburzenie ruchu, ale postępuje, obejmując demencję oraz zmiany nastroju i zachowania. Przy prawidłowym działaniu alfa-synukleina – która jest zwykle obecna w mózgu i w niewielkich ilościach w sercu, mięśniach i innych tkankach – może odgrywać rolę w regulacji neuroprzekaźników. Ale kiedy to białko skupia się i tworzy masy (zwane ciałami Lewy'ego) w mózgu, konsekwencje są poważne. Jak postępuje otępienie z ciałami Lewy'ego? Najczęstsze objawy LBD to zaburzenia myślenia, wahania uwagi, problemy z poruszaniem się, halucynacje wzrokowe, zaburzenia snu, problemy z zachowaniem i nastrojem oraz zmiany w funkcjach organizmu, takie jak zdolność kontrolowania oddawania moczu. Tak właśnie stało się z Williamsem, u którego w 2013 roku zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Dopiero po sekcji zwłok wdowa, Susan Schneider Williams, dowiedziała się, że faktycznie miał LBD. „Mój mąż nieświadomie walczył ze śmiertelną chorobą" – powiedziała Schneider Williams w zwiastunie filmu dokumentalnego. „Prawie każdy obszar jego mózgu był atakowany. Doświadczył kompletnego rozpadu". Niektórzy pacjenci wykazują zaburzenia ruchu, które lekarze początkowo diagnozują jako chorobę Parkinsona. Inni mogą zacząć od zaburzeń poznawczych lub pamięci pomylonych z chorobą Alzheimera. Rzadko u niektórych osób po raz pierwszy pojawiają się objawy neuropsychiatryczne, które mogą obejmować halucynacje, problemy behawioralne i trudności z czynnościami umysłowymi. Kiedy pojawiają się jednocześnie, może to skłonić do wstępnej diagnozy LBD.

