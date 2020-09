Masz takie objawy? To może być rak pęcherzyka żółciowego

Schorzenia układu trawiennego dotykają coraz więcej osób. Jednym z kluczowych narządów, które biorą udział w procesie trawienia tłuszczów, jest pęcherz żółciowy (pęcherzyk żółciowy, woreczek żółciowy). Dotyczące go schorzenia o podłożu nowotworowym mają przede wszystkim związek z długotrwałym stanem chorobowym, który spowodowany jest m.in. nieprawidłowo skomponowaną dietą.

Co to jest pęcherz żółciowy?

Pęcherz żółciowy to niewielki narząd, który kształtem nieco przypomina gruszkę. Spełnia on w organizmie człowieka bardzo ważną funkcję – gromadzi i zagęszcza żółć, która niezbędna jest podczas trawienia tłuszczów. Schorzenia woreczka żółciowego są dość powszechne, jednak nie zawsze powodują nowotwór tego narządu. Kamica żółciowa to częsty problem, który pojawia się przede wszystkim u kobiet.

Kamienie w woreczku żółciowym mogą być przyczyną jego usunięcia, jednak nie jest to bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia. Bez pęcherza żółciowego można żyć, jednak trzeba pamiętać o tym, że kluczowa dla zdrowia jest odpowiednio zbilansowana dieta.

Pęcherz żółciowy połączony jest poprzez drogi żółciowe z wątrobą oraz dwunastnicą. Na jego zdrowie wpływa funkcjonowanie tych narządów, a także stan trzustki, która także jest niezwykle ważnym narządem układu trawiennego.

Działanie woreczka żółciowego nie jest skomplikowane. Jest on magazynem żółci, którą produkuje wątroba. Kiedy zachodzi taka potrzeba, czyli po spożyciu posiłku, który zawiera tłuszcze, żółć uwalniana jest do dwunastnicy. Procesy chorobowe woreczka żółciowego inicjuje m.in. odkładanie się złogów cholesterolu, białka i bilirubiny, co prowadzi do powstawania pojedynczych oraz mnogich złogów, które nazywane są kamieniami. Kamica żółciowa jest bezpośrednią przyczyną zapalenia woreczka żółciowego, które może spowodować poważne komplikacje zdrowotne.

Rak pęcherza żółciowego – co warto o nim wiedzieć?

Nowotwory woreczka żółciowego i dróg żółciowych nie należą do częstych schorzeń. Zwykle diagnozowane są u osób, które ukończyły 60. rok życia i przez wiele lat zmagały się z chorobami woreczka żółciowego. Problemem w tym przypadku jest przede wszystkim zbyt późne stawianie diagnozy, bo osoby, które przyzwyczajone są do objawów, jakie powoduje kamica żółciowa, zaczynają bagatelizować swoje dolegliwości. Wcześnie zdiagnozowany rak pęcherza żółciowego daje szansę na całkowite wyleczenie, jednak bardzo ważne jest systematyczne wykonywania badania USG w celu kontrolowania zdrowia objętego procesem chorobowym narządu.

Rak pęcherza żółciowego – objawy

Objawy raka pęcherzyka żółciowego mogą być mylnie brane za objawy kamicy żółciowej. Pierwszym z nich jest ból przypominający atak kolki żółciowej, który pojawia się w prawym podbrzeżu i promieniuje do łopatki oraz kręgosłupa. Ból jest oporny na działanie środków przeciwbólowych i rozkurczowych. Do objawów raka pęcherza żółciowego zalicza się także ból w okolicy wątroby, który pojawia się podczas ucisku. O raku pęcherzyka żółciowego mogą także świadczyć nawracające wzdęcia, zaparcia oraz biegunki, dyskomfort, który pojawia się po posiłkach, a także wrażenie obecności ciała obcego w jamie brzusznej.

Inne objawy raka pęcherza żółciowego pojawiają się wraz z kolejnymi etapami procesu chorobowego. To m.in.:

żółtaczka,

powiększenie obwodu brzucha,

nawracające stany podgorączkowe i przewlekła gorączka,

utrata apetytu,

chudnięcie,

wyczuwalny podczas badania palpacyjnego guz.

Wczesne wykrycie raka woreczka żółciowego znacząco zwiększa szansę na pełne wyzdrowienie. Leczenie wymaga chirurgicznego usunięcia zmian nowotworowych wraz z pęcherzem żółciowym.

Podsumowując, rak pęcherza żółciowego to stosunkowo rzadko występujący nowotwór, który atakuje przede wszystkim seniorów. Ryzyko jego wystąpienia zwiększa kamica żółciowa oraz związane z tą chorobą przewlekłe stany zapalne woreczka żółciowego. Osoby, u których zdiagnozowano te schorzenia, powinny systematycznie kontrolować swój stan zdrowia, wykonując zalecone badania oraz informując lekarza o pojawiających się bólach pod żebrami, które obejmują prawą stronę tułowia.

