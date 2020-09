Nadmiar wody w organizmie jest niebezpieczny? Jak go usunąć?

Czym jest nadmiar wody w organizmie? Chodzi o obrzęki rąk, stóp, kostek i nóg. Mogą być one objawem poważnych problemów zdrowotnych. Czasami sygnalizują, że coś dzieje się z naszym układem krążenia, nerkami lub są przyczyną zmian hormonalnych. Niedobór potasu jest kolejnym powodem pojawiających się obrzęków. Wzbogać swoją dietę o rośliny strączkowe, morele suszone, rodzynki, otręby, mleko, jogurty, banany i awokado.

Czy wiesz, że twój mózg w większości składa się z wody? Nasz organizm nieustannie wykorzystuje ją w wielu procesach, gwarantując nam zdrowie. Możemy nie jeść przez kilka tygodni i żyć, ale jeśli przestaniemy pić, umrzemy zdecydowanie szybciej. Zastanawiający jest więc fakt, jak wielu z nas nie dba o dobre nawodnienie organizmu.

Nadmiar wody w organizmiemoże wystąpić u każdego z nas. Choć najczęściej zatrzymywanie się wody jest spowodowane błędami żywieniowymi, niektóre leki, choroby i schorzenia mogą temu sprzyjać. Np. obrzęki mogą świadczyć o niewydolności sercalub nerek.

Retencja wody występuje w układzie krążenia lub w tkankach i jamach. Może powodować obrzęk rąk, stóp, kostek i nóg. Często gołym okiem widać opuchliznę np. na twarzy czy nogach. Może się też okazać, że waga pokaże wyższą wartość niż zazwyczaj. Nie dość więc, że gołym okiem widzimy różnicę, to jeszcze czujemy się inaczej – jesteśmy ociężali, z trudem zapinamy spodnie, pierścionek lub zegarek zaczął uwierać, stopy ledwo mieszczą się w butach.

Ograniczanie spożycia wody

Zdecydowanie najgłupszym pomysłem, na jaki możemy w tej sytuacji wpaść, to ograniczenie spożycia wody. Teoretycznie może wydawać się to rozsądne – im mniej wody będziemy pić, tym mniejsza szansa, że się odłoży. A jednak – to jedna z głównych przyczyn jej odkładania. Pierwsza zasada walki z nadmiarem płynów w organizmie brzmi: pij więcej wody. O czym jeszcze trzeba wiedzieć?

Jak pozbyć się nadmiaru wody z organizmu?

Wiedząc, jakie czynniki sprzyjają odkładaniu się wody, możemy przeciwdziałać występowaniu tego zjawiska.

Ogranicz spożycie soli.jej nadmiar w diecie to jedna z najczęstszych przyczyn zalegania wody i powstawania obrzęków.



Pij więcej wody. To najprostszy sposób na uregulowanie gospodarki wodnej.



Zmniejsz ilość spożywanego węglowodanów i zjedz więcej owoców i warzyw. Trzymaj się z dala od artykułów spożywczych, takich jak pączki, bułeczki, biały chleb, mąka i słodycze.



Więcej się ruszaj. Siedzący tryb życia, który obejmuje prace biurowe wymagające niewielkiego ruchu, przyczynia się do zatrzymywania wody. Aktywność fizyczna jest potrzebna do prawidłowego krążenia krwi, którego brak może powodować gromadzenie się płynu w kończynach dolnych – jest to wyraźny znak retencji wody.



Jedz więcejproduktów bogatych w potas. Jest niezbędnym składnikiem odżywczym do utrzymywania równowagi płynów.



Błonnik jest niezbędnym składnikiem prawidłowo funkcjonującego układu pokarmowego. Jedz więc więcejproduktów, zawierających błonnik. Dzięki niemu organizm lepiej gospodaruje płynami, które znajdują się w jelitach i usprawnia procesy trawienne.



Odstaw alkohol, ponieważ prowadzi do odwodnienia, a to z kolei do zatrzymywania wody.



Uwaga! Jeśli zatrzymanie wody nie zniknie, udaj się do lekarza. Wiele schorzeń można leczyć, jeśli zostanie to stwierdzone na wcześniejszych etapach. Zatrzymanie wody może świadczyć o takich schorzeniach jak: marskość wątroby, zastoinowa niewydolność serca i choroba nerek. Jeśli nasze działania nie przynoszą rezultatu, trzeba wykonać szereg podstawowych badań.

