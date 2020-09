Zakrzepowa plamica małopłytkowa – rusza infolinia dla pacjentów i ich bliskich

19. 09 rusza ogólnopolska kampania „aTPP. LICZY SIĘ KAŻDA GODZINA„ poświęcona rzadkiej autoimmunologicznej chorobie – zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TPP), która niewłaściwie rozpoznana w większości przypadków prowadzi do śmierci. Choroba pojawia się nagle i bardzo szybko postępuje, dlatego każda godzina ma znaczenie dla późniejszego rokowania i powrotu do zdrowia. Brak wiedzy na temat choroby i błędna diagnoza może doprowadzić do tragedii”.

Co to za choroba?

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP) to bardzo rzadka, autoimmunologiczna choroba hematologiczna. W wyniku choroby dochodzi groźnych zakrzepów w drobnych naczyniach tętniczych i włosowatych. Konsekwencje tego procesu są bardzo niebezpieczne – choroba bowiem może spowodować udar mózgu, niedokrwienny zawał serca, niedokrwienne uszkodzenie nerek, niewydolność oddechową lub wiele innych groźnych uszkodzeń narządowych, które mogą być przyczyną śmierci pacjenta. C

W ramach kampanii uruchomiono także specjalny telefon dla pacjentów przy w Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej +48 22 628 08 63. Pod numer mogą dzwonić pacjenci lub ich bliscy, którzy chcą otrzymać materiały informacyjne na temat choroby, włączyć się w budowanie grupy integrującej pacjentów a także zapisać się na warsztaty edukacyjne.