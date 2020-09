22 września Dniem bez Samochodu. Dlaczego nie tylko dziś warto wybrać rower?

Jak jeździć na rowerze, żeby schudnąć?

Żeby jazda na rowerze skutecznie spalała zbędny tłuszcz, trzeba przestrzegać pewnych zasad. Przede wszystkim, aktywność ta powinna mieć stałą intensywność. Oznacza to, że powinniśmy jechać na rowerze ze stałym tempem; najlepsze efekty spalania tłuszczu obserwowane są wówczas, gdy nasz puls oscyluje w granicach 70% tętna maksymalnego. Można to sprawdzić, korzystając z pulsometru i posługując się specjalnym wzorem, do wyliczenia optymalnej dla konkretnej osoby wartości HRmax.

Dlaczego na początku trzeba postawić na stałe tempo jazdy? Z trzech powodów:

po pierwsze, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia, które związane jest z nagłą zmianą trybu życia i zbytnim obciążeniem układu krążenia,



po drugie, aby nie nabawić się bolesnych zakwasów i kontuzji,



po trzecie, aby nie stracić motywacji, gdy okaże się, że zbyt wysoko postawiona poprzeczka jest dla nas „nie do przeskoczenia”.



Wraz z pokonywaniem kolejnych kilometrów, przyjdzie pora na zwiększenie intensywności treningu oraz wprowadzanie do niego interwałów; wówczas przyjdzie też czas na pokonywanie stromych podjazdów i jazdę w trudnym terenie.

Ważnym elementem jazdy na rowerze, która ma bezpośrednio wpływać na efekty odchudzania, jest czas aktywności. Ćwiczenia cardio zaczynają spalać tłuszcz po około 25-30 minutach aktywności. Oznacza to, że trzeba uzbroić się w cierpliwość i znaleźć nie tylko czas, ale także dogodne miejsce do jazdy na rowerze. Najlepiej, aby był to teren oddalony od ruchliwej ulicy, bo inaczej przy okazji redukcji kilogramów, możemy nieco podtruć nasz organizm spalinami.

W sytuacji, gdy nie mamy gdzie jeździć na rowerze, warto zainwestować w rower stacjonarny, który pozwoli cieszyć się aktywnością w domowym zaciszu, o dowolnej porze dnia i nocy. Jest to doskonały wybór dla młodych mam, które nie mają z kim zostawić swoich dzieci, aby móc wybrać się na rower lub mają dla siebie czas jedynie późnym wieczorem, kiedy rowerowe przejażdżki po lesie, parku i mieście mogą być niezbyt przyjemne oraz niebezpieczne.

Podsumowując, jazda na rowerze w celu redukcji zbędnych kilogramów wymaga:

systematyczności (najlepiej jeździć na rowerze codziennie),



utrzymywania odpowiedniego tempa jazdy,



dopasowania właściwej intensywności treningu, zgodnie z naszym tętnem maksymalnym,



minimum 30- minutowego wysiłku, bo dopiero po tym czasie w organizmie zachodzą intensywne procesy spalania tłuszczu.

