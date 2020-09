Jad gigantycznego pająka przyniesie ukojenie w zespole jelita drażliwego

Naukowcy przebadali 28 pająków, przy czym jad wenezuelskiej tarantuli – która ma rozpiętość nóg do 30 centymetrów – jest najbardziej obiecujący.

Zespół kierowany przez profesora Richarda Lewisa z UQ's Institute for Molecular Bioscience we współpracy z profesorem Stuartem Brierleyem z Flinders University i South Australian Health and Medical Research Institute ma nadzieję znaleźć skuteczną ulgę w przewlekłym bólu jelit.

„Wszystkie bóle są złożone, ale leczenie bólu jelit jest szczególnie trudne i dotyka około 20 procent światowej populacji” – powiedział profesor Lewis.

„Obecne leki nie przynoszą skutecznej ulgi w bólu u wielu pacjentów, zanim skutki uboczne ograniczą dawkę, którą można podać”. Profesor Brierley powiedział, że IBS i inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe i pęcherza powodują przewlekły ból trzewny – ból, który wpływa na narządy wewnętrzne.

„Narządy wewnętrzne mają złożoną sieć nerwów czuciowych, które mają szeroki wachlarz kanałów jonowych bramkowanych napięciem i receptorów do wykrywania bodźców” – powiedział. „Nadwrażliwość tych nerwów w chorobie często przyczynia się do rozwoju bólu”.

Kanały jonowe bramkowane napięciem otwierają się i zamykają w odpowiedzi na zmiany w błonie komórkowej, a ich dysfunkcja została zidentyfikowana jako przyczyna przewlekłego bólu trzewnego. Profesor Lewis powiedział, że jad pająków zawiera setki mini-białek znanych jako peptydy, które mogą hamować otwieranie kanałów jonowych bramkowanych napięciem. „Niestety te peptydy nie są w pełni selektywne dla celów bólu” – powiedział.

Wyspecjalizowany lek z jadu pająka

„Naszym celem było znalezienie bardziej wyspecjalizowanych leków blokujących ból, które są silnymi i ukierunkowanymi na kanały sodowe bólu w przypadku przewlekłego bólu trzewnego, ale nie te, które są aktywne w sercu i innych kanałach”.

Zespół odkrył, że dwa peptydy wyizolowane z jadu tarantuli hamowały najważniejsze kanały jonowe leżące u podstaw bólu, z których jeden szczególnie silnie redukował nerwy czuciowe pęcherza i okrężnicy oraz prawie zatrzymywał przewlekły ból trzewny w modelu IBS.

„Mamy teraz naprawdę dobrą wiedzę na temat struktury i funkcji tych peptydów jadu pająków” – powiedział profesor Lewis.

