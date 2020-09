Kraków: Pierwsze w Polsce wszczepienie Valiant Navion w rozwarstwieniu aorty

Tę mało inwazyjną operację przeprowadzono u 41-letniego pacjenta, u którego doszło do rozwarstwienia z powodu gwałtownego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Badanie tomograficzne pokazało, że cała aorta jest znacznie poszerzona i objęta chorobą. Po ustabilizowaniu stanu pacjenta implantowano mu stentgraft piersiowy Valiant Navion. Dobę po zabiegu pacjent czuje się dobrze.

Leczenie tętniaków i rozwarstwień aorty

Oddział Chirurgii Naczyniowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. JPII w Krakowie pod kierownictwem dr. hab. n. med. Mariusza Trystuły specjalizuje się w leczeniu tętniaków i rozwarstwień aorty za pomocą stentgraftów. Innowacyjność użytego podczas zabiegu stentgraftu Valiant Navion firmy Medtronic polega na tym, że jego delikatna budowa szczególnie nadaje się do zastosowania w przypadkach, gdy ściana aorty jest osłabiona w wyniku powstałego rozwarstwienia, a aorta w początkowym odcinku jest mocno wygięta. Te cechy stentgraftu Valiant Navion sprawiły, że u operowanego pacjenta było to najlepsze możliwe rozwiązanie.

Rozwarstwienie aorty piersiowej i brzusznej to pęknięcie jednej z warstw aorty, którego następstwem jest oddzielenie się jej od pozostałych warstw i utworzenie nieprawidłowego przepływu krwi przez aortę. Powstaje wtedy duże ryzyko dla zdrowia i życia pacjenta. Utrzymujące się rozwarstwienie może doprowadzić do zamknięcia napływu krwi do narządów brzucha i do nóg, a w najbardziej niekorzystnym przypadku - pęknięcie aorty z krwotokiem powodującym śmierć pacjenta. Standardową metodą leczenia rozwarstwienia aorty jest implantacja stentgraftu, który zamyka kanał nieprawidłowego przepływu krwi i zapobiega pęknięciu aorty.

