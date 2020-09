Amnezja pośladkowa i martwy pośladek – to nie żart, a poważny objaw

Siedzimy w pracy i w domu, co wpływa na sposób funkcjonowania naszych mięśni, jednak amnezja pośladkowa nie dotyczy jedynie osób, które prowadzą siedzący tryb życia. Jest także dość często występującym problemem wśród osób, które są aktywne fizycznie oraz zawodowo uprawiają sport.

Czym jest amnezja pośladkowa?

Choć termin „amnezja pośladkowa” brzmi zabawnie, to osobom, które nabawiły się tej przypadłości, wcale nie jest do śmiechu. Nie chodzi tutaj jedynie o wygląd pośladków, który dla wielu osób jest bardzo ważny, ale także o objawy towarzyszące syndromowi martwego pośladka. Są one dość nieprzyjemne i mogą utrudnić normalne funkcjonowanie; w przypadku osób aktywnych fizycznie mogą uniemożliwić wykonywanie ćwiczeń i prowadzić do poważnych zaburzeń w obrębie układu mięśniowego oraz układu kostno-stawowego.

Amnezja wiąże się z utratą pamięci, jednak nie mamy tutaj do czynienia z pamięcią w typowym tego słowa znaczeniu. W przypadku amnezji pośladkowej mięsień pośladkowy średni (pośladek składa się z trzech mięśni o różnej wielkości) „zapomina”, w jaki sposób prawidłowo funkcjonować. Osłabiona siła mięśniowa prowadzi nie tylko do utraty atrakcyjnych krągłości, ale także szeregu innych problemów np. z utrzymaniem prawidłowej postawy.

Nieprawidłowa praca mięśnia pośladkowego średniego powoduje pojawienie się wielu nieprzyjemnych dolegliwości, które nie są odczuwane jedynie w okolicy pośladków. Wpływają one na pojawienie się wielu problemów także z innymi grupami mięśni oraz problemów ze stawami i powodują dość nietypowe dolegliwości m.in. ból głowy.

Amnezja pośladkowa – przyczyny

Jak już zostało wspomniane, syndrom martwego pośladka ma związek m.in. z siedzącym trybem życia. Jego wystąpieniu sprzyja nie tylko spędzanie wielu godzin przy biurku, ale także spędzanie wolnego czasu w pozycji siedzącej i częste korzystanie z samochodu. Na amnezję pośladkową szczególnie narażeni są pracownicy biurowi, kierowcy, osoby uwielbiające spędzać wiele godzin przed komputerem lub telewizorem w celach typowo rozrywkowych, a także osoby z ograniczeniami ruchowymi. Mogą one wynikać z niepełnosprawności, czasowej utraty zdolności samodzielnego poruszania się w wyniku wypadku oraz podeszłego wieku.

Przyczyną wystąpienia syndromu martwego pośladka są też nieodpowiednio wykonywane treningi. Amnezja pośladkowa jest częstym skutkiem braku przygotowania i samodzielnego doboru ćwiczeń, a także pracy jedynie nad konkretną partią mięśni np. mięśniami nóg. Syndrom martwego pośladka może być „skutkiem ubocznym” treningu siłowego i treningu sylwetkowego, biegania, jazdy na rowerze oraz treningu fitness. Warto wiedzieć, że odpowiednia dbałość o dobrą kondycję mięśni pośladkowych to podstawa nie tylko w przypadku osób skupionych na wyglądzie sylwetki. Chcąc ćwiczyć, musimy najpierw zdobyć odpowiednią wiedzę, aby sobie nie zaszkodzić.

Amnezja pośladkowa – objawy

Amnezja pośladkowa powoduje m.in.:

bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym,

problemy z funkcjonowaniem stawów biodrowych,

problemy z funkcjonowaniem stawów kolanowych,

częste zapalenia ścięgna Achillesa,

problemy z poruszaniem się,

zmianę sposobu wykonywania ćwiczeń,

ból głowy,

trudne do skorygowania wady postawy,

ból mięśni nóg oraz ich nieproporcjonalny rozwój.

Jak widać, martwy pośladek może znacząco utrudniać normalne funkcjonowanie oraz dążenie do osiągnięcia zamierzonych celów treningowych. Choć dolegliwość ma nieco śmieszną nazwę, to osoby, które się jej nabawiły, nie mają powodu do radości. Warto wziąć to pod uwagę i nie tylko zmienić tryb życia na bardziej aktywny, ale także zadbać o prawidłową technikę wykonywania ćwiczeń.