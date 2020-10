Naukowcy: Mikrobiom jelitowy może wpływać na to, jak pacjenci z rakiem reagują na terapie doustne

Odkrycia opublikowane w Nature Communications podkreślają, w jaki sposób octan abirateronu jest metabolizowany przez bakterie w jelitach w celu redukcji organizmów szkodliwych, jednocześnie sprzyjając zwalczaniu raka. Zespół podejrzewa, że jest to jeden z wielu przykładów wpływu mikrobiomu na naszą reakcję na leki.

„Badania zaczynają odkrywać sposoby, w jakie ludzki mikrobiom wpływa na rozwój, progresję i leczenie raka” – wyjaśnia dr Brendan Daisley z Western's Schulich School of Medicine & Dentistry, który prowadzi badania w Lawson. „Nasze badanie podkreśla kluczową interakcję między lekiem przeciwnowotworowym a mikrobiomem jelitowym, która skutkuje korzystnymi organizmami o właściwościach przeciwnowotworowych”.

Tradycyjne terapie raka prostaty mają na celu pozbawienie organizmu hormonów zwanych androgenami, które są odpowiedzialne za wzrost raka prostaty. Niestety, tradycyjne terapie deprywacji androgenów nie zawsze są skuteczne.

Octan abirateronu jest wysoce skuteczną terapią stosowaną w leczeniu raka prostaty, która okazała się oporna na inne metody leczenia. Chociaż octan abirateronu działa również w celu redukcji androgenów w organizmie, działa poprzez inny mechanizm, w przeciwieństwie do tradycyjnych terapii jest przyjmowany doustnie.

„Kiedy leki są przyjmowane doustnie, przedostają się przez przewód pokarmowy, gdzie wchodzą w kontakt z miliardami mikroorganizmów” – mówi dr Jeremy Burton profesor nadzwyczajny z Schulich Medicine & Dentistry. „Chociaż od dawna pozostaje tajemnicą, dlaczego octan abirateronu jest tak skuteczny, nasz zespół zastanawiał się, czy mikrobiom jelitowy odgrywa rolę”.

Mikrobiom jelitowy a leczenie raka

Badanie zespołu obejmowało 68 pacjentów z rakiem prostaty z LHSC, w tym pacjentów leczonych octanem abirateronu oraz leczonych tradycyjnymi terapiami deprywacji androgenów. Zespół badawczy zebrał i przeanalizował próbki kału pacjentów oraz przeprowadził dalsze eksperymenty w swoim laboratorium w St. Joseph's Health Care w Londynie.

Odkryli, że mikrobiomy jelitowe pacjentów zmieniły się drastycznie po przyjęciu octanu abirateronu. Bakterie w jelitach metabolizowały lek, co prowadzi do znacznego wzrostu bakterii zwanej Akkermansia muciniphila. Określana jako „probiotyk nowej generacji”, znaczenie tej bakterii zostało niedawno zbadane w kilku dużych badaniach nad rakiem. Wykazano, że ułatwia lepszą odpowiedź na leki do immunoterapii raka, a także może przynosić szereg innych pozytywnych korzyści zdrowotnych. Wzrost Akkermansia muciniphila doprowadził również do zwiększonej produkcji witaminy K2, znanej z właściwości przeciwrakowych, które mogą hamować wzrost guza.