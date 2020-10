Zespół tryptanowy przy migrenie. Jak z nim walczyć?

Tryptany to coraz częściej przepisywane leki na migrenę. Cechuje je bardzo wysoka skuteczność działania, która obejmuje nie tylko zniesienie towarzyszącego migrenie bólu głowy, ale także objawów dodatkowych np. nudności i wymiotów. Stosowanie tryptanów wiąże się z ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych kuracji, dlatego należy przyjmować je jedynie po wcześniejszym potwierdzeniu migreny i zastosowaniu się do wskazań lekarza.

Migrenowe bóle głowy – co warto o nich wiedzieć?

Migrena może dotyczyć nawet 8 milionów Polaków. Znacznie częściej występuje u kobiet, co może mieć związek m.in. z wahaniami poziomu hormonów, które pojawiają się podczas cyklu menstruacyjnego. Migrena u mężczyzn zdarza się stosunkowo rzadko, jednak migrenowe bóle głowy mogą być w tym przypadku mylnie brane np. za bóle o podłożu nerwowym. Na migreny cierpią także małe dzieci oraz młodzież w okresie dojrzewania. Ryzyko pojawienia się migreny zwiększa obciążenie genetyczne tą jednostką chorobową – migrena u jednego rodzica może spowodować pojawienie się bólu o podłożu migrenowym u dziecka na różnych etapach jego życia.

Migreny są coraz częściej związane z naszym trybem życia. Pojawiają się m.in. na skutek przewlekłego stresu i napięcia nerwowego, zaburzeń na tle psychicznym (np. depresja, nerwica, choroba afektywna dwubiegunowa), nadużywania kofeiny, stosowania nieprawidłowo skomponowanej diety, a także nadużywania środków przeciwbólowych i innych leków. Pojawienie się migreny może też mieć związek z rozwojem niektórych schorzeń przewlekłych, dlatego migrenowego bólu głowy nie można bagatelizować. Zawsze niezbędna jest wizyta u lekarza, która pozwoli diagnozować przyczynę bólu i dobrać odpowiednie środki o działaniu przeciwbólowym.

Tryptany na migrenę

Tryptany to leki, które stosuje się w celu redukcji migrenowego bólu głowy oraz współtowarzyszących mu objawów np. mdłości i wymiotów (o ile nie są zbytnio nasilone). Ich skuteczność w leczeniu migreny potwierdzona została wieloma badaniami klinicznymi, jednak u niektórych pacjentów długotrwałe stosowanie tego rodzaju leków, powoduje wystąpienie zespołu tryptanowego. Objawia się on przede wszystkim występowaniem po przyjęciu dawki leków bólu w okolicy serca, ucisku w klatce piersiowej oraz ucisku w okolicy gardła. Zespół tryptanowy może też powodować parestezje, czyli dziwne odczucia w obrębie skóry np. uczucie zimna, mrowienia, kłucia, a także uderzenia gorąca. Objawy te pojawiły się u 50% badanych pacjentów, którzy przyjmowali tryptany podskórnie oraz u 25% pacjentów, którzy otrzymywali lek doustnie. Zespół tryptanowy może także powodować senność i osłabienie oraz nasilać migrenowy ból głowy. W przypadku niektórych pacjentów tryptany spowodowały zaburzenia sercowo-naczyniowe, które doprowadziły do zgonu, dlatego każdy niepokojący objaw wymaga konsultacji lekarskiej.

Jak radzić sobie z zespołem tryptanowym?

Przede wszystkim wystąpienie powyższych objawów oraz obniżenie skuteczności działania leków trzeba zawsze skonsultować z lekarzem. Jest to kluczowe nie tylko dla powodzenia leczenia, ale także zdrowia i życia stosujących je osób. Badania kliniczne dowiodły, że z dużą skutecznością można zredukować objawy związane ze stosowaniem tryptanów, zmieniając drogę podania leków i ich dawkę oraz stosując tryptany zamiennie z innymi farmaceutykami. Bardzo ważne w przypadku stosowania tryptanów jest przestrzeganie ustalonych dawek laków oraz ich odpowiednie przyjmowanie, co znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków leczenia. Ważne: tryptany nie należą do leków, które można stosować przez długi czas; nie należy ich też przyjmować, zanim wystali ból migrenowy, czyli od razu, gdy pojawią się objawy aury. Przyjęcie kolejnej dawki, gdy pierwsza okazała się nieskuteczna, powoduje, że ryzyko wystąpienia zespołu tryptanowego zwiększa się dwukrotnie.