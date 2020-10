Dna moczanowa może dotknąć także ciebie – jak się objawia?

Dna moczanowa ma m.in. związek ze stosowaną dietą. Na jej wystąpienie szczególnie narażeni są mężczyźni. Dzieje się tak ze względu na funkcję ochronną, jaką spełniają kobiece hormony płciowe. Z tego względu dna moczanowa u kobiet zwykle pojawia się dopiero po menopauzie.

Co to jest dna moczanowa?

Dna moczanowa, inaczej podagra lub artretyzm, to schorzenie wywołane przez krystalizujący się w obrębie stawów kwas moczowy. Jest on produktem przemiany materii, który w przypadku osób zdrowych w całości usuwany jest z organizmu. Dnie moczanowej sprzyjają zaburzenia metaboliczne, które mogą być spowodowane np. nadużywaniem alkoholu i stosowaniem bogatej w mięso, produkty pochodzenia zwierzęcego oraz produkty wysoko przetworzone diety.

Jeżeli odżywiamy się w nieprawidłowy sposób, zbyt mało pijemy, głodzimy się lub cierpimy na zaburzenia w funkcjonowaniu nerek, we krwi zaczyna krążyć zbyt dużo kwasu moczowego. Kwas moczowy, który nie zostanie rozpuszczony we krwi i usunięty z organizmu, krystalizuje się przede wszystkim w tkance stawowej, powodując dotkliwy ból i stan zapalny. Wraz z postępem choroby następuje degradacja stawów, która prowadzi do utraty sprawności.

Dna moczanowa – objawy

Początkowo proces degradacji stawów, jaki powoduje kwas moczowy, nie wiąże się z wystąpieniem dolegliwości zdrowotnych, dlatego osoby chore nie wiedzą, że w ich organizmie dzieje się coś niepokojącego. Do czasu… pierwszym sygnałem choroby jest nagły, uciążliwy ból w obrębie stawu, najczęściej dużego palca u nogi, któremu towarzyszą dodatkowe dolegliwości m.in.:

zaczerwienienie lub zasinienie skóry,

obrzęk stawu,

nadwrażliwość na dotyk,

podwyższenie temperatury skóry.

Ból związany z dną moczanową często pojawia się w nocy lub nad ranem, stopniowo narasta oraz utrudnia normalne funkcjonowanie. Gromadzące się w obrębie stawów kryształki kwasu moczowego stopniowo doprowadzają do ich deformacji. Choć dna moczanowa najczęściej dotyka staw palucha, to może też zaatakować stawy skokowe, kolanowe, nadgarstki i stawy palców u rąk. Dolegliwości związane z dną moczanową najczęściej pojawiają się u osób, które ukończyły 60. rok życia, jednak mogą dotyczyć nawet 30. latków. To, czy dna moczanowa stanie się naszym problemem, zależy m.in. od stylu życia, stosowanej diety oraz genów. Z dną moczanową możemy się urodzić i wówczas mamy do czynienia z pierwotną dną moczanową lub nabyć ją wraz z wiekiem – w tym przypadku mamy do czynienia z wtórną dną moczanową.

Dna moczanowa – przyczyny

Bezpośrednią przyczyną dolegliwości, które powoduje dna moczanowa, jest odkładanie się kwasu moczowego w stawach. Może być to spowodowane dziedzicznymi zaburzeniami genetycznymi, które powodują nadmierne wydzielanie kwasu moczowego oraz utrudniają jego wydalanie z organizmu. W tym przypadku nie mamy żadnego wpływu na rozwój schorzenia. Inaczej jest w przypadku wtórnej dny moczanowej, bo jej wystąpieniu sprzyjają nasze codzienne nawyki żywieniowe oraz rozwijające się wskutek nadwagi i otyłości schorzenia.

Ryzyko zachorowania zwiększają m.in.:

dieta bogata w czerwone mięso i tłuszcze zwierzęce,

nieprawidłowo redukowana nadwaga,

spowodowana nie tylko stosowaniem złej diety otyłość,

odwodnienie organizmu,

zbyt wysoki poziom złego cholesterolu i trójglicerydów we krwi,

zaburzenia w funkcjonowaniu nerek,

nadciśnienie tętnicze,

cukrzyca typu 2,

stosowanie ziół i leków o działaniu moczopędnym,

stosowanie kontrowersyjnych kuracji odchudzających,

częste spożywanie alkoholu,

przedawkowanie niektórych witamin z grupy B.

Dna moczanowa – leczenie

Leczenie dny moczanowej polega na eliminacji czynników, które ją wywołują. W przypadku wtórnej postaci choroby znaczącą rolę odgrywa całkowita rezygnacja ze spożycia alkoholu oraz stosowanie odpowiednio skomponowanej diety.