Śląscy naukowcy opracowali klips ułatwiający diagnostykę czerniaka

Urządzenie daje badającemu więcej informacji niż tradycyjny dermatoskop, przy pomocy którego dermatolodzy badają znamiona barwnikowe na skórze pod kątem ryzyka zachorowania na raka. Zwracają wówczas szczególną uwagę na asymetrię nacieku, różnice w zabarwieniu czy nierówność brzegów, starają się także obserwować jego głębsze struktury. Działanie to jest o tyle ważne, że prawdopodobieństwo wyleczenia nowotworu skóry zależy od grubości guza. Jeśli nie przekracza ona 1 mm, wówczas chirurgiczne usunięcie zmiany daje szansę nawet na całkowite wyleczenie pacjenta. Użycie dermatoskopu nie pozwala jednak dokładnie zmierzyć owej grubości i wewnętrznej struktury nacieku.

Rozwiązanie tego problemu zaproponowali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaprojektowali wspólnie specjalny klips wspomagający diagnostykę nowotworów skóry, w tym czerniaka złośliwego.

Nowoczesna diagnostyka czerniaka

„Urządzenie przypomina zwykłą klamerkę do bielizny. Łapiemy fałd skóry w miejscu, w którym znajduje się znamię. Wyemitowana wiązka światła jest kierowana do licznych odbiorników zlokalizowanych w jednym z ramion klipsa. To z kolei pozwala określić grubość zmiany i inne jej parametry oraz decydować o podjęciu leczenia lub dalszej obserwacji” – wyjaśnił dr hab. inż. Robert Koprowski z Uniwersytetu Śląskiego, cytowany w prasowym komunikacie przesłanym przez uczelnię.

„Dzięki temu diagnostyka takich nowotworów skóry, jak czerniak złośliwy, będzie szybsza i obarczona mniejszymi błędami” – dodał.

Zaproponowana przez katowickich naukowców metoda badania jest nieinwazyjna i bezpieczna nawet dla miejsc zmienionych chorobowo. Klips może być również wykorzystywany do monitorowania postępów leczenia – zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowych.

Autorami wzoru użytkowego, na który przyznane zostało prawo ochronne, są naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. inż. Robert Koprowski oraz prof. inż. Zygmunt Wróbel, a także dr hab. Sławomir Wilczyński i prof. Barbara Błońska-Fajfrowska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

PAP – Nauka w Polsce, Anna Gumułka