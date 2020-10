Flebolog, neonatolog, hepatolog – do jakiego lekarza iść? To nie jest łatwy quiz

O ile korzystając z państwowej służby zdrowia na ogół musimy czekać na skierowanie do specjalisty, mając wykupiony odpowiedni pakiet w prywatnej klinice możemy do niego zapisać się samodzielnie. Warto więc wiedzieć, czym zajmuje się lekarz z daną specjalizacją, by nie szukać pomocy zbyt długo.