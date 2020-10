Konieczność wykonania stomii może przerażać zarówno samego pacjenta, jak i jego rodzinę. Ten zabieg medyczny ma na celu przede wszystkim ocalenie życia, które jest zagrożone ze względu na rozwijające się schorzenie, uraz lub inne uszkodzenie np. wadę wrodzoną narządów jamy brzusznej. Stomia jest także ratunkiem, dla osób, w których organizmie zaszły zmiany związane z dysfunkcjami układu wydalniczego i wymagają one efektywnego leczenia.

Co to jest stomia wydalnicza?

Stomia wydalnicza jest wytworzonym dzięki zabiegowi chirurgicznemu połączeniem pomiędzy układem pokarmowym lub układem moczowym i powłoką brzuszną. Zabieg polega na tym, że część jelita cienkiego, jelita grubego lub dróg moczowych wyprowadzana jest przez powłokę brzuszną na zewnątrz ciała przez specjalnie wytworzony i zaopatrzony otwór. Dzięki stomii niestrawione resztki pokarmowe lub mocz nie wydobywają się naturalnymi otworami ciała (odbyt, cewka moczowa), ale zbierają się w specjalnym woreczku, który pacjent ma przytwierdzony do otworu stomijnego na brzuchu. Wyróżniamy 4 podstawowe rodzaje stomii. Kolostomia dotyczy jelita grubego; w przypadku jelita cienkiego mamy do czynienia z ileostomią; urostomia dotyczy dróg moczowych, a gastrostomia żołądka. Wyróżnia się jeszcze jeden, dość szczególny rodzaj stomii, który dotyczy jelita cienkiego oraz dróg żółciowych. Hepatojejunostomia bywa najczęściej stosowana w przypadku niemowląt, u których zdiagnozowano wady wrodzone dróg żółciowych.

Niezależnie od rodzaju stomii, mamy do czynienia z zabiegiem medycznym, który ma na celu zbieranie wydzielin z wnętrza organizmu poza ustrojem z ominięciem naturalnych otworów wydalniczych.

Kiedy potrzebna jest stomia?

Wykonanie stomii jest niezbędne w przypadku różnych schorzeń układu pokarmowego i układu moczowego. Stomię na jelicie grubym wykonuje się w przypadku, gdy jego część zostaje usunięta np. z powodu choroby nowotworowej, niedrożności jelita i stanów zapalnych, które powodują poważne szkody w organizmie. Kolostomia jest także konieczna po niektórych zabiegach chirurgicznych oraz po poważnych urazach jamy brzusznej. W tym przypadku mamy do czynienia z wytworzeniem odbytu brzusznego, dzięki któremu niestrawione resztki pokarmu zbierają się w worku stomijnym.

Stomia na jelicie cienkim wykonywana jest najczęściej, gdy z różnych względów, musi zostać usunięte jelito grube. Może do tego doprowadzić np. wrzodziejące zapalenie jelit lub nowotwór.

Stomię na układzie moczowym wykonuje się, gdy nie funkcjonuje on w sposób prawidłowy. Może to być efektem urazów, nowotworów oraz wad wrodzonych. W tym przypadku w worku stomijnym zbiera się mocz.

Czy stomia jest do końca życia?

W zależności od schorzenia i przyczyn wykonania stomii może być ona stosowana jedynie przez krótki czas np. w celu wyleczenia schorzenia lub zagojenia się poddawanych różnym zabiegom jelit. Jeżeli nie ma szans na wyleczenie schorzenia lub zostało usunięte jelito grube, to stomia pozostaje z pacjentem do końca jego życia. Nie jest to jednak przeszkodą, która uniemożliwiałaby normalne funkcjonowanie. Dzięki stomii wielu pacjentów może prowadzić normalne życie, które nie byłoby możliwe, gdyby zabieg nie został przeprowadzony.

Stomia – jak z nią żyć?

W przypadku pacjentów ze stomią niezbędna jest właściwa opieka lekarska stałe dbanie o to, aby worki stomijne były odpowiednio często wymienianie. Na początku, wielu pacjentów, obawia się, że worki stomijne mogą przeciekać, być widoczne pod ubraniem lub wydzielać nieprzyjemny, krępujący zapach. Dzięki temu, że są wykonane z trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału nie ma ryzyka, że zaczną przeciekać. Problem nieprzyjemnego zapachu też jest całkowicie rozwiązany ze względu na zastosowanie skutecznych filtrów węglowych. Kampania społeczna i edukacyjna na temat stomii sprawiają, że mające ją osoby coraz częściej decydują się na normalne funkcjonowanie i rozmowę na temat swojego stanu zdrowia. Stomia nie jest problemem wstydliwym i nie powinna stawać się przyczyną wykluczenia społecznego. Funkcjonują z nią zarówno aktywne osoby młode, jak i seniorzy. Ważne: w większości przypadków stomia pozwala na cieszenie się życiem, realizację marzeń, uprawianie sportu. Nie utrudnia także cieszenia się bliskością i uprawianiem seksu.